МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Правительство РФ повысило оплату адвокатам, назначаемым обвиняемым и подозреваемым, которые не могут позволить себе нанять защитника, сообщили РИА Новости в Федеральной палате адвокатов (ФПА).

"Постановление правительства… предусматривает поэтапное повышение размера вознаграждения адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного следствия или суда. С 2019 года минимальное вознаграждение за один рабочий день в дневное время будет составлять 900 рублей, с 2020 года — 1250 рублей, с 2021 года — 1500 рублей. Увеличиваются также ставки оплаты участия адвоката в уголовном деле в ночное время, нерабочие праздничные или выходные дни", — сказали в ФПА.

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко выразил признательность президенту и правительству РФ за данное решение. "Это справедливое решение социальной проблемы, необходимое для надлежащего обеспечения положений Конституции РФ о праве граждан на квалифицированную юридическую помощь и на возможность ее бесплатного получения, в чем равно заинтересованы общество и государство", — сказал Пилипенко.