МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Правительство РФ повысило оплату адвокатам, назначаемым обвиняемым и подозреваемым, которые не могут позволить себе нанять защитника, сообщили РИА Новости в Федеральной палате адвокатов (ФПА).
Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко выразил признательность президенту и правительству РФ за данное решение. "Это справедливое решение социальной проблемы, необходимое для надлежащего обеспечения положений Конституции РФ о праве граждан на квалифицированную юридическую помощь и на возможность ее бесплатного получения, в чем равно заинтересованы общество и государство", — сказал Пилипенко.