МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков попросил президента РФ Владимира Путина санкционировать проверку в отношении Российского союза автостраховщиков (РСА) на предмет возможного укрывательства преступлений, совершенных руководителями страховых компаний в сфере ОСАГО.

"Прошу вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, поручить правоохранительным органам проверить законность и обоснованность правовой позиции РСА на предмет возможного укрывательства преступлений, совершенных руководителями страховых компаний, которые вывели и продолжают выводить с рынка значительные денежные средства. В схожей ситуации с "Русгидро" только ваше вмешательство остановило расхищение финансовых средств компании и позволило привлечь виновных к уголовной ответственности", — пишет Лысаков в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Депутат также попросил дать поручение Счетной палате проверить обоснованность предлагаемых министерством финансов, Банком России и РСА реформ с учетом изложенных обстоятельств, а также законность и обоснованность расходования государственных средств, выделенных на санацию компании "Росгосстрах".

В настоящее время Минфин и Банк России готовят первый этап либерализации ОСАГО. Так, ЦБ разработал проект указания, которым предлагается расширить тарифный коридор в ОСАГО, изменить систему расчета коэффициента "бонус-малус" (КБМ) и коэффициента возраст-стаж (КВС). Законопроект Минфина предполагает отмену двух коэффициентов — территории и мощности, а также введение ряда индивидуальных для каждого водителя коэффициентов.

Ранее Лысаков обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой провести проверку в сфере ОСАГО. Он также обратился к главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой сообщить ему, "какой период деятельности рынка ОСАГО будет предметом нового исследования" и "на каких исходных данных основаны исследования тарифов ОСАГО, с детализацией показателей".

Кроме того, депутат попросил сообщить ему, "как в ходе исследований учитываются потери, произошедшие по вине страховых компаний, в размере 24,2 миллиарда рублей, потери, произошедшие по вине компании "Росгосстрах", при расчетах убыточности рынка ОСАГО". Также Лысаков запросил у главы ЦБ информацию о том, "как учитывается при расчетах убыточности рынка ОСАГО инвестиционный доход страховых компаний и каков его размер".