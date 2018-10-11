Кадырова "вывел из себя" автор видео, кинувший банку в пассажира метро

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале жестко отреагировал на опубликованный в социальных сетях ролик, на котором неизвестный мужчина в метро со словами "Ахмат — сила" кидает банку из-под энергетика в сидящего напротив человека.
"Меня трудно разозлить и вывести из себя. Но сегодня моему возмущению нет предела", — написал Кадыров.
Глава республики также принес извинения молодым людям, снятым на видео, и попросил у своих подписчиков "координаты" дебошира, добавив, что он "не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи".
Кадыров при этом лично обратился к автору ролика.
Глава Чечни добавил, у автора ролика есть "всего несколько часов, чтобы отозваться", в противном случае ему придется "горько жалеть".
Ранее Кадыров заявлял, что студенты из республики, которые обучаются в московских университетах, будут возвращаться на родину в случае плохого поведения.