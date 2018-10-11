Управделами президента объяснило закупку икры летучей рыбы ТД "Кремлевский"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. ФГУП "Торговый дом "Кремлевский" закупил икру летучей рыбы в связи с коммерческой деятельностью предприятия по договору с сетью ресторанов японской кухни, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова.

Из материалов на портале госзакупок следует, что ФГУП "Торговый дом "Кремлевский" управления делами президента РФ заключает контракты в долларах на поставку икры летучей рыбы. Всего содержится информация о семи закупках у единственного поставщика "Остров Логистик" по 48,788 тысячи долларов каждый. Согласно данным на портале, по каждому договору надо поставить 105 упаковок, срок исполнения – до конца декабря текущего года.

Товар закупается для торгового центра "Подмосковье" — филиала ТД "Кремлевский". "Оплата производится в рублях Российской Федерации по курсу ЦБ РФ на дату платежа", — указывается в документах. Общая сумма на закупку икры в рублях по курсу ЦБ на сегодняшний день составит 23 миллиона.

Елена Крылова пояснила РИА Новости, что "Торговый дом "Кремлевский" размещает заказы согласно требованиям законодательства, но действует в рамках выполнения договора на обслуживание сети ресторанов японской кухни, так как занимается коммерческой деятельностью для обеспечения собственного функционирования.

"Заключен договор на обслуживание сети "Якитория", и в рамках работы по этому договору производятся закупки, перевозка и растаможка для сети ресторанов. Комбинат питания, как федеральное унитарное предприятие, обязан публиковать свои закупки", — сказала Крылова.