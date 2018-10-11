В ГД хотят ужесточить наказание за мошенничество в отношении пенсионеров

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил вывести мошенничество в отношении пенсионеров в отдельный пункт соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ и ужесточить наказание за такие действия. О работе над таким законопроектом парламентарий сообщил в письме генпрокурору России Юрию Чайке и попросил его дать оценку этой инициативе.

Как пояснил Власов в письме, в последнее время участились случаи мошеннических действий в отношении лиц пенсионного возраста путем рассылки почтовых отправлений, содержащих информацию о якобы выигранных денежных средствах. Депутат отметил, что пенсионеры являются наиболее уязвимой категорией лиц для мошенников. Причем, подчеркнул парламентарий, мошеннические схемы постоянно усложняются в связи с развитием информационных технологий, а сами пострадавшие долгое время даже не подозревают, что стали жертвой мошенников.

"С целью пресечения данной ситуации со своей стороны считаю целесообразным выделение в отдельный пункт в ст. 159 УК РФ мошенничества в отношении граждан пенсионного возраста с более строгим наказанием. В данный момент мной прорабатывается соответствующий законопроект", — говорится в письме Власова, которое поступило в распоряжение РИА Новости.

"Прошу Вас дать оценку данной инициативе и проанализировать возможность ее реализации", — обратился депутат к генпрокурору.