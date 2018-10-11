МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Саратове 28-летняя Ольга Багаева, больная сахарным диабетом, умерла из-за того, что ей почти восемь месяцев не выписывали льготные лекарства. На фоне основного заболевания у девушки, инвалида первой группы, развилась почечная недостаточность. Чтобы купировать состояние, ей назначили препарат "Эпоэтин". Однако в январе в выдаче лекарства на льготной основе Ольге отказали. Как выяснила прокуратура, региональный Минздрав просто не закупил препарат — аукцион на поставку в ведомстве провели с опозданием почти на пять месяцев. Закупили же его и вовсе через восемь, когда помочь Багаевой было уже невозможно.
"Сказали, что барахлит сердце, а ампутировали ногу"
"Внезапно Оля почувствовала сильные боли в спине. Ее госпитализировали, однако на следующий день выписали. Сказали, что ничего серьезного, сердце пошаливает. Но через сутки дочери стало еще хуже. Ее отвезли в другую больницу, где и поставили диагноз "флегмона" (острое воспаление подкожной жировой клетчатки). Ногу пришлось ампутировать", — поделилась подробностями Мария Багаева.
Сложно представить состояние девушки, которой в 25 лет отрезали ногу. Впрочем, беда не приходит одна: на фоне сахарного диабета начала развиваться почечная недостаточность. По словам матери, в течение достаточно долгого времени Ольге не выписывали поддерживающих препаратов. Только два года назад назначили "Эритропоэтин" (одно из торговых названий "Эпоэтина"). Выдавали его по льготным рецептам.
"А в январе 2018-го сказали, что больше этот препарат бесплатно выдавать не будут, так как он не закуплен. Нам предложили либо ждать, либо покупать за свои деньги. Мы, естественно, выбрали второй вариант, покупали, но не в том количестве, в каком было необходимо", — продолжает Мария Витальевна.
Маленькая упаковка с пятью ампулами стоит около двух тысяч рублей. Ежемесячно только на один этот препарат у семьи уходило восемь тысяч. "А ведь еще нужно было покупать множество других лекарств. Благо иногда помогали родственники", — едва не плачет Мария Багаева.
За пять месяцев без жизненно важного препарата здоровье девушки сильно пошатнулось, почки работали все хуже. Если раньше Ольга могла самостоятельно сесть и опереться на ходунки, чтобы дойти до туалета, то летом ей стало тяжело даже вставать с кровати. Матери приходилось ее поддерживать. Ситуация осложнялась тем, что в районной поликлинике не было участкового терапевта, который бы вел Ольгу Багаеву. "Случись что, мы вызывали дежурного врача. Приходили все время разные специалисты, которые не могли оценить состояние дочери в динамике", — говорит Мария.
Десятого августа Ольге стало совсем плохо, ее направили на гемодиализ. Это не помогло — 14 сентября девушка скончалась.
"Это нонсенс"
В июле Ольга по интернету написала в аппарат уполномоченного по правам человека в Саратовской области. Татьяна Журик тут же отреагировала: "Мы перенаправили обращение в областной Минздрав, там провели проверку и сообщили нам, что проблема устранена. Но спустя несколько дней Ольга пожаловалась нам: нужные лекарственные препараты ей так никто и не выдал. Мы вынуждены были обратиться в прокуратуру".
Как объяснил РИА Новости главный внештатный нефролог Министерства здравоохранения России Евгений Шилов, "Эпоэтин" показан для лечения анемии при терминальной почечной недостаточности. Причем заменить его чем-либо нельзя. "На самом деле "Эпоэтин" — это химическое название, объединяющее группу препаратов. Есть старого образца — они стоят копейки, и колоть их нужно каждый день, есть так называемые "лонги", которые достаточно колоть раз в неделю. Выбор на рынке огромен".
По словам Евгения Шилова, за последние годы он ни разу не сталкивался с ситуацией, когда это лекарство пациентам не выдавали: "Это нонсенс, тем более что "Эпоэтин" входит в список бесплатных лекарственных средств по программе госгарантий".
Девятого октября прокуратура закончила проверку. Установлено, что жизненно важный препарат Ольге не выдавали потому, что его не было в наличии. Аукцион на поставку лекарства объявили лишь в мае, то есть фактически через пять месяцев после надлежащей даты. Но и тогда он был признан региональным Министерством здравоохранения несостоявшимся. Повторно аукцион провели только в июне, а государственный контракт на поставку лекарства заключили в августе.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что "до заключения контракта Министерство здравоохранения области давало районным поликлиникам негласные указания о невыписке рецептов". Родным пациентки не оставалось ничего, кроме как "приобретать дорогостоящие препараты за счет собственных средств и в меньшем количестве, чем рекомендовано. Из-за неполучения необходимых лекарств и ненадлежащего осмотра врачами у заявительницы развилось осложнение".
Материалы направили в Следственный комитет. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").
"Получала заместительную терапию"
По словам уполномоченного по правам человека в Саратовской области, обращений от других пациентов с аналогичным диагнозом не поступало. "Были жалобы от лиц с ограниченными возможностями, которые несвоевременно обеспечивались лекарствами. Но после проверок все недочеты устранялись. С ситуацией, когда ко мне обращаются повторно с одной и той же проблемой, я сталкиваюсь впервые", — призналась в разговоре с РИА Новости омбудсмен.
В Министерстве здравоохранения Саратовской области пояснили, что пациентка Багаева длительное время находилась под наблюдением врачей, имела тяжелое заболевание, получала заместительную терапию посредством гемодиализа и лекарственную терапию с учетом заболевания и его осложнений. "Трагический случай тщательно изучается Минздравом области, детально анализируются все обстоятельства, приведшие к летальному исходу. Правоохранительным органам министерство предоставляет всю необходимую информацию об оказании медицинской помощи пациентке", — отметили в ведомстве.
На контроль ситуацию взяла также глава федерального Минздрава Вероника Скворцова. Она поручила Росздравнадзору провести проверку.