МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Саратове 28-летняя Ольга Багаева, больная сахарным диабетом, умерла из-за того, что ей почти восемь месяцев не выписывали льготные лекарства. На фоне основного заболевания у девушки, инвалида первой группы, развилась почечная недостаточность. Чтобы купировать состояние, ей назначили препарат "Эпоэтин". Однако в январе в выдаче лекарства на льготной основе Ольге отказали. Как выяснила прокуратура, региональный Минздрав просто не закупил препарат — аукцион на поставку в ведомстве провели с опозданием почти на пять месяцев. Закупили же его и вовсе через восемь, когда помочь Багаевой было уже невозможно.

"Сказали, что барахлит сердце, а ампутировали ногу"

Сахарный диабет у Ольги диагностировали в подростковом возрасте. Мама девушки рассказала РИА Новости, что серьезных проблем на протяжении долгого времени заболевание не доставляло, инсулин дочь получала вовремя. Но примерно три года назад "начался ад".

"Внезапно Оля почувствовала сильные боли в спине. Ее госпитализировали, однако на следующий день выписали. Сказали, что ничего серьезного, сердце пошаливает. Но через сутки дочери стало еще хуже. Ее отвезли в другую больницу, где и поставили диагноз "флегмона" (острое воспаление подкожной жировой клетчатки). Ногу пришлось ампутировать", — поделилась подробностями Мария Багаева.

Сложно представить состояние девушки, которой в 25 лет отрезали ногу. Впрочем, беда не приходит одна: на фоне сахарного диабета начала развиваться почечная недостаточность. По словам матери, в течение достаточно долгого времени Ольге не выписывали поддерживающих препаратов. Только два года назад назначили "Эритропоэтин" (одно из торговых названий "Эпоэтина"). Выдавали его по льготным рецептам.

"А в январе 2018-го сказали, что больше этот препарат бесплатно выдавать не будут, так как он не закуплен. Нам предложили либо ждать, либо покупать за свои деньги. Мы, естественно, выбрали второй вариант, покупали, но не в том количестве, в каком было необходимо", — продолжает Мария Витальевна.

Маленькая упаковка с пятью ампулами стоит около двух тысяч рублей. Ежемесячно только на один этот препарат у семьи уходило восемь тысяч. "А ведь еще нужно было покупать множество других лекарств. Благо иногда помогали родственники", — едва не плачет Мария Багаева.

За пять месяцев без жизненно важного препарата здоровье девушки сильно пошатнулось, почки работали все хуже. Если раньше Ольга могла самостоятельно сесть и опереться на ходунки, чтобы дойти до туалета, то летом ей стало тяжело даже вставать с кровати. Матери приходилось ее поддерживать. Ситуация осложнялась тем, что в районной поликлинике не было участкового терапевта, который бы вел Ольгу Багаеву. "Случись что, мы вызывали дежурного врача. Приходили все время разные специалисты, которые не могли оценить состояние дочери в динамике", — говорит Мария.

Десятого августа Ольге стало совсем плохо, ее направили на гемодиализ. Это не помогло — 14 сентября девушка скончалась.

"Это нонсенс"

В июле Ольга по интернету написала в аппарат уполномоченного по правам человека в Саратовской области. Татьяна Журик тут же отреагировала: "Мы перенаправили обращение в областной Минздрав, там провели проверку и сообщили нам, что проблема устранена. Но спустя несколько дней Ольга пожаловалась нам: нужные лекарственные препараты ей так никто и не выдал. Мы вынуждены были обратиться в прокуратуру".

Как объяснил РИА Новости главный внештатный нефролог Министерства здравоохранения России Евгений Шилов, "Эпоэтин" показан для лечения анемии при терминальной почечной недостаточности. Причем заменить его чем-либо нельзя. "На самом деле "Эпоэтин" — это химическое название, объединяющее группу препаратов. Есть старого образца — они стоят копейки, и колоть их нужно каждый день, есть так называемые "лонги", которые достаточно колоть раз в неделю. Выбор на рынке огромен".

По словам Евгения Шилова, за последние годы он ни разу не сталкивался с ситуацией, когда это лекарство пациентам не выдавали: "Это нонсенс, тем более что "Эпоэтин" входит в список бесплатных лекарственных средств по программе госгарантий".

Девятого октября прокуратура закончила проверку. Установлено, что жизненно важный препарат Ольге не выдавали потому, что его не было в наличии. Аукцион на поставку лекарства объявили лишь в мае, то есть фактически через пять месяцев после надлежащей даты. Но и тогда он был признан региональным Министерством здравоохранения несостоявшимся. Повторно аукцион провели только в июне, а государственный контракт на поставку лекарства заключили в августе.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что "до заключения контракта Министерство здравоохранения области давало районным поликлиникам негласные указания о невыписке рецептов". Родным пациентки не оставалось ничего, кроме как "приобретать дорогостоящие препараты за счет собственных средств и в меньшем количестве, чем рекомендовано. Из-за неполучения необходимых лекарств и ненадлежащего осмотра врачами у заявительницы развилось осложнение".

Материалы направили в Следственный комитет. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

"Получала заместительную терапию"

По словам уполномоченного по правам человека в Саратовской области, обращений от других пациентов с аналогичным диагнозом не поступало. "Были жалобы от лиц с ограниченными возможностями, которые несвоевременно обеспечивались лекарствами. Но после проверок все недочеты устранялись. С ситуацией, когда ко мне обращаются повторно с одной и той же проблемой, я сталкиваюсь впервые", — призналась в разговоре с РИА Новости омбудсмен.

В Министерстве здравоохранения Саратовской области пояснили, что пациентка Багаева длительное время находилась под наблюдением врачей, имела тяжелое заболевание, получала заместительную терапию посредством гемодиализа и лекарственную терапию с учетом заболевания и его осложнений. "Трагический случай тщательно изучается Минздравом области, детально анализируются все обстоятельства, приведшие к летальному исходу. Правоохранительным органам министерство предоставляет всю необходимую информацию об оказании медицинской помощи пациентке", — отметили в ведомстве.

На контроль ситуацию взяла также глава федерального Минздрава Вероника Скворцова. Она поручила Росздравнадзору провести проверку.