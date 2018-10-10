Сенцов не жалуется на питание и медобслуживание, заявила Москалькова

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Осужденный в России за терроризм Олег Сенцов, прекративший в минувшую субботу длительную голодовку, не жалуется на питание и медицинское обслуживание, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, слова которой приводит пресс-служба.

По данным аппарата, уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак ознакомился с собственноручно написанным Олегом Сенцовым письмом о прекращении голодовки 6 октября. Анатолий Сак, общаясь с заключенным, отметил, что Сенцов выглядит здоровым и регулярно принимает пищу под присмотром врачей.

"В ходе беседы на вопрос о самочувствии Сенцов ответил, что чувствует себя хорошо. По словам Анатолия Сака, Олег Сенцов выглядит вполне здоровым и регулярно принимает пищу под внимательным наблюдением медицинского персонала. Жалоб на условия содержания, питание и медицинское обслуживание Сенцов не высказал", — отметила Москалькова.

ФСИН России 5 октября сообщал, что Сенцов письменно согласился на прием пищи. Голодовку заключенный объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Также на сайте "Новой газеты" было опубликовано заявление Сенцова, в котором он сообщил, что прекращает голодовку с субботы.

Во вторник омбудсмен ЯНАО заявил РИА Новости, что планирует посетить Сенцова в ноябре по плану. Он также подчеркивал, что у него нет данных о прекращении заключенным голодовки. В свою очередь в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, комментируя эту информацию РИА Новости, подчеркнули, что с недоумением восприняли ее и направили запрос во ФСИН для разъяснения ситуации.

Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"* (экстремистское движение, запрещенное в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

* Экстремистское движение, запрещенное в России.