В ЕАО соединили российскую и китайскую части моста через Амур

ХАБАРОВСК, 10 окт — РИА Новости. Российскую и китайскую части железнодорожного моста между Россией и КНР "Нижнеленинское – Тунцзян" состыковали в среду в Еврейской автономной области, сообщает Минвостокразвития РФ.
"Это можно назвать историческим событием. Части моста соединены; и пускай это пока временные металлические опоры, которые после полного завершения сборки будут демонтированы, главное, что стыковка произошла", — приводятся в сообщении слова министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Козлова.
Он отметил, что мост станет частью нового экспортного маршрута и стимулом создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность нескольких регионов Дальнего Востока.
Сообщается, что завершено бетонирование третьей опоры. В ближайшее время будет закончен монтаж пролетного строения, соединяющего вторую и третью опоры. Эти работы уже выполнены на 80%. Следующим этапом станет монтаж пролетного строения, которое соединит опору №3 и опору №4. Металлоконструкции для реализации этого этапа уже находятся на строительной площадке.
Ранее сообщалось, что срок сдачи моста — июнь 2019 года. Реализация проекта позволит экспортировать в Китай железорудный концентрат Кимкано-Сутарского ГОК по кратчайшему транспортному пути. Строительство моста финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона.