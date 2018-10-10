В ЕАО соединили российскую и китайскую части моста через Амур

Вид на железнодорожно-автомобильный мост через реку Амур в Хабаровске. Архивное фото

Вид на железнодорожно-автомобильный мост через реку Амур в Хабаровске. Архивное фото

ХАБАРОВСК, 10 окт — РИА Новости. Российскую и китайскую части железнодорожного моста между Россией и КНР "Нижнеленинское – Тунцзян" состыковали в среду в Еврейской автономной области, сообщает Минвостокразвития РФ.

"В среду, 10 октября, российскими и китайскими специалистами осуществлены работы по укладке элементов пролетного строения между четвертой (российской) и пятой (китайской) опорами железнодорожного моста "Нижнеленинское – Тунцзян". Балка последней секции пролетного строения при помощи плавучего крана уложена с опиранием на четвертую опору", — говорится в сообщении. Отмечается, что длина моста составляет 2,2 километра, из которых 309 метров приходится на российскую сторону. Мост будет двухпутным, с колеей российского и китайского стандартов.

"Это можно назвать историческим событием. Части моста соединены; и пускай это пока временные металлические опоры, которые после полного завершения сборки будут демонтированы, главное, что стыковка произошла", — приводятся в сообщении слова министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Козлова.

Он отметил, что мост станет частью нового экспортного маршрута и стимулом создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность нескольких регионов Дальнего Востока.

Сообщается, что завершено бетонирование третьей опоры. В ближайшее время будет закончен монтаж пролетного строения, соединяющего вторую и третью опоры. Эти работы уже выполнены на 80%. Следующим этапом станет монтаж пролетного строения, которое соединит опору №3 и опору №4. Металлоконструкции для реализации этого этапа уже находятся на строительной площадке.

Ранее сообщалось, что срок сдачи моста — июнь 2019 года. Реализация проекта позволит экспортировать в Китай железорудный концентрат Кимкано-Сутарского ГОК по кратчайшему транспортному пути. Строительство моста финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона.