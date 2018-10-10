Около 6,4 тысячи осужденных вышли на свободу по закону о "дне за полтора"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Около 6,4 тысячи осужденных вышли на свободу в связи с пересмотром сроков содержания под стражей по новому закону, который засчитывает в срок отбывания наказания время, проведенное в следственном изоляторе, еще для 32,2 тысячи осужденных были сокращены сроки, сообщает пресс-бюро ФСИН России.

По данным ФСИН, в суды направлены уже все материалы осужденных, подпадающих под действие нового закона, их 98,5 тысячи человек. Суды, в свою очередь, рассмотрели около 40 тысяч материалов.

"По результатам рассмотрения, 6371 осужденный освобожден из мест лишения свободы (воспитательные колонии – 78 человек, колонии-поселения — 1270 человек, ИК общего режима – 5023 человека), 32 220 осужденным снижен срок наказания (воспитательные колонии – 858 человек, колонии-поселения — 4280 человек, ИК общего режима – 27 082 человека)", — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 4 июля подписал закон, который предусматривает, что один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается как один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня, а при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.