Песков назвал нехватку льготных лекарств в регионах недопустимой

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Нехватка льготных лекарств в регионах недопустима, это повод для принятия энергичных мер по предотвращению таких ситуаций, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что президент в курсе проблемы.

"В данном случае президент, безусловно, знает, тем более эта тема фигурировала неоднократно и на прямых линиях, на других эпизодах общения президента с людьми, поэтому он знает, что эпизодически такая проблема случается. Вместе с тем это абсолютно недопустимо и конечно это повод для очень энергичных мер по предотвращению таких случаев. Но обобщать ситуацию на основе вот этих отдельных трагических случаев тоже было неверно, потому что на этот счет существует определенная статистика и мы находимся в постоянном контакте с Минздравом, который дает более обобщенные данные", — ответил Песков на вопрос, в курсе ли Кремль ситуации с нехваткой льготных лекарств в регионах, которая иногда приводит к летальным случаям, и планирует ли президент заняться этой проблемой.

"Но еще раз повторю: конечно, каждый такой случай является поводом для особого внимания и особой работы по линии Минздрава", — подытожил Песков.