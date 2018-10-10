Скворцова рассказала, каким заболеваниям подвержены работающие россияне

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Порядка 80% работающих россиян имеют более одного из основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, к ним относятся неправильное питание, малоподвижный образ жизни, избыточное потребление алкоголя и курение, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в среду.

"Сегодня, по данным российских медиков, около 80% работающего населения имеют более одного из основных факторов риска так называемых неинфекционных заболеваний: нерациональное питание, малоподвижный образ жизни, избыточное потребление алкоголя, курение", — сказала Скворцова перед подписанием хартии с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) по охране здоровья на рабочем месте и формированию здорового образа жизни.

Отдельного внимания, по мнению Скворцовой, заслуживает вопрос профилактики производственного стресса и формирование "здорового психологического микроклимата" на работе, мотивации работающего населения к здоровому образу жизни.

Она подчеркнула, что забота о здоровье работников — это "не просто формальная обязанность работодателей", а "долговременная инвестиция в трудовые ресурсы с высокой экономической отдачей".

Хартия РСПП в поддержку всероссийского общественного движения по сохранению профессионального здоровья человека "Здоровье 360°", по замыслу ее авторов, должна объединить социально-ответственных работодателей, представителей органов власти, профсоюзов, отраслевых и профессиональных объединений, медицинских работников, экспертов.

Подписавшиеся под хартией признают важность и значимость национальных целей, связанных со здоровьем человека и обязуются содействовать развитию системы охраны и укрепления здоровья работающих граждан.