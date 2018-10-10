Скворцова рассказала о способах сохранить психическое здоровье на работе

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Позитивный эмоциональный настрой и выбор работодателя, который обращает внимание на создание сберегающей здоровье среды в своей компании, позволит работающему человеку сохранить своё психическое здоровье, считает министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Всемирный день психического здоровья отмечается ежегодно 10 октября.

"Прежде всего — создать позитивный эмоциональный настрой, который сам по себе уменьшает выраженность стрессовых реакций. Кроме того, безусловно, в целом создание сберегающей здоровье среды на рабочем месте. Если человек поддерживает свой организм, то он соответственно может существенно большие нагрузки переносить без каких-либо реакций собственного организма", — ответила Скворцова на вопрос журналистов о том, как сохранить психическое здоровье на рабочем месте.

По словам министра, сохранить здоровье своих сотрудников работодатели могут, предоставив им возможность правильно питаться, выполнять разгрузочные упражнения после часа сидящей работы, пройти вакцинацию от инфекционных заболеваний.

"Очень хорошо, когда проводятся в общественном питании специальные мероприятия по оздоровлению и продуктов питания, и создание условий для ритмичного питания и приёма горячей пищи. Некоторые корпоративные программы предусматривают фактически бесплатное или с долгими скидками использование абонементов в фитнес-клубы и другие оздоровительные центры, посылают своих сотрудников в санаторно-курортные учреждения. Палитра возможностей очень широка", — добавила глава Минздрава.