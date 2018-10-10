Минздрав присоединился к хартии РСПП о здоровом образе жизни на работе

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Минздрав России присоединился к хартии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по охране здоровья на рабочем месте и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ), документ подписала глава министерства Вероника Скворцова.

"Хотела бы поблагодарить РСПП за конструктивную работу, пожелать нам всем успехов в защите здоровья работающего населения. Надеюсь, что наше присоединение к хартии "Здоровье 360°" дополнительно укрепит сотрудничество в области сохранения и укрепления здоровья работающих, профилактики профессиональных заболеваний и формирования здорового образа жизни", — сказала Скворцова перед подписанием документа.

Хартия в поддержку Всероссийского общественного движения по сохранению профессионального здоровья человека "Здоровье 360°", по замыслу ее авторов, должна объединить социально-ответственных работодателей, представителей органов власти, профсоюзов, отраслевых и профессиональных объединений, медицинских работников, экспертов.

Подписавшиеся под хартией признают важность и значимость национальных целей, связанных со здоровьем человека и обязуются содействовать развитию системы охраны и укрепления здоровья работающих граждан.