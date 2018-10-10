Минздрав присоединился к хартии РСПП о здоровом образе жизни на работе

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Минздрав России присоединился к хартии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по охране здоровья на рабочем месте и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ), документ подписала глава министерства Вероника Скворцова.
Хартия в поддержку Всероссийского общественного движения по сохранению профессионального здоровья человека "Здоровье 360°", по замыслу ее авторов, должна объединить социально-ответственных работодателей, представителей органов власти, профсоюзов, отраслевых и профессиональных объединений, медицинских работников, экспертов.
Подписавшиеся под хартией признают важность и значимость национальных целей, связанных со здоровьем человека и обязуются содействовать развитию системы охраны и укрепления здоровья работающих граждан.