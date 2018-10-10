В Сибири два брата сбежали от кредиторов в тайгу

КРАСНОЯРСК, 10 окт — РИА Новости. Два брата в Красноярском крае ушли в тайгу и жили в землянке, чтобы не платить долги по алиментам и перед банком, сообщает в среду региональное управление Службы судебных приставов.
"Судебные приставы Енисейского района обнаружили в нескольких километрах от города Енисейск в лесу двух братьев, каждый из которых имел внушительную задолженность. Мужчины "решили" вопрос оплаты задолженности, став отшельниками", — говорится в релизе.
Один из братьев задолжал по алиментам на содержание сына и дочери более 600 тысяч рублей, а второй не отдал банку более 1,5 миллионов рублей. Выйти на отшельников приставы смогли, тщательно пройдясь по кругу знакомых одного из братьев. Они-то и поведали, что их знакомец живет в хижине.
Второй брат, задолжавший банку, объяснил, почему он не смог платить по долгу. Будут ли в отношении него применены какие-либо меры, в релизе не уточняется. При этом выяснилось, что мужчина не сам брал кредит в банке, а лишь выступал поручителем по чужому долгу.