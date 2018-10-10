Эксперты отметили рост повседневных расходов россиян в сентябре

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Повседневные расходы россиян в сентябре выросли на 1,3% в сравнении с августом, что значительно превосходит месячную инфляцию в 0,2%, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование основывается на данных скан-панели домохозяйств "Ромира". Она базируется на информации о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны, которая отражает покупательское и потребительское поведение жителей городов России.

"Общие повседневные расходы россиян в сентябре выросли относительно августовских показателей на 1,3%, что значительно превосходит месячную инфляцию в размере 0,2%, рассчитанную Росстатом. Относительно же сентября прошлого года совокупные ежедневные траты наших соотечественников увеличились куда скромнее – всего на 1,9%, что почти вдвое не дотягивает до накопленной за этот период инфляции в 3,4%. Таким образом, реальные, то есть очищенные от инфляции, траты россиян в сентябре оказались ниже аналогичных показателей всех предыдущих лет наблюдений за исключением только 2012 года", — говорится в сообщении.

"Ромир" отмечает, что рост повседневных трат в сентябре традиционно отмечается после летнего спада. Увеличение цен сказалось на величине среднего чека — в сентябре он прибавил сразу 4,8% относительно августа. "При таком ощутимом изменении размера среднего чека на фоне скромного роста общих расходов можно говорить о том, что россияне уже ощутили рост цен и не смогли ему противостоять. Сентябрь потребовал расходов, в частности, на непродовольственные товары. Доля продуктов в общей корзине затрат в сентябре снизилась до 50,2% с 51% в августе", — отмечается в исследовании.

Наибольший рост расходов продемонстрировали жители Центрального округа страны — на 3,5% относительно предыдущего месяца. Общие траты Северо-Западного региона увеличились на 3,1%, Сибири – на 2,5%. В остальных регионах в сентябре повседневные расходы потребителей сократились: на Юге страны — на 5,7%, на Урале – на 5,6%, в Приволжском округе – на 2,9%. Покупательская активность в Москве выросла в сентябре сразу на 8,3% по сравнению с августом, а в Петербурге – на 3%.

Общий рост расходов в сентябре, согласно исследованию, обеспечили россияне со средними (2%) и высокими (2,7%) доходами. Низкодоходники же, наоборот, сократили свои траты на 7%. Относительно же сентября прошлого года расходы низко- и среднедоходников остались на прежнем уровне. Рост показали только высокодоходники, расходы которых относительно сентября прошлого года выросли на скромные 2%.