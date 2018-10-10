МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Ирина Халецкая. Судья из Краснодара Елена Хахалева в прошлом году привлекла общественное внимание после пышной свадьбы дочери. Сейчас Хахалеву снова обсуждают — на сей раз эксперты засомневались в подлинности ее диплома. Согласно официальным данным, документ о высшем юридическом образовании судье Краснодарского краевого суда выдал Тбилисский госуниверситет. Однако адвокат из Москвы Алексей Салмин провел собственное расследование и утверждает: она стала судьей в начале нулевых, не имея профильного образования.

Скандальная судья

Год назад в Сети опубликовали видео со свадьбы дочери Елены Хахалевой Софьи. Очевидцы утверждали, что роскошное торжество обошлось якобы в два миллиона долларов. На свадьбе выступали известные российские артисты. Откуда у простой судьи средства на такие праздники — только ленивый не задавался этим вопросом. Тогда ее и прозвали — "золотая судья".

Сама Хахалева объяснила, что к организации свадьбы не имеет никакого отношения: расходы полностью взял на себя бывший муж, отец Софьи Роберт Хахалев. Бизнесмен в интервью сообщил, что отдал за праздник всего пять миллионов рублей, а половина приглашенных звезд выступали бесплатно, поскольку они друзья семьи и на торжестве присутствовали как гости. Позже это подтвердила комиссия совета судей Краснодарского края, проводившая проверку.

На фоне скандала со свадьбой появилась информация о том, что Елена Хахалева при назначении на должность судьи использовала поддельный диплом. В частности, это утверждала член комиссии по нарушениям прав фермеров при губернаторе Краснодарского края Елена Дрюкова.

"Такой студентки не было"

Адвокат Елены Дрюковой Алексей Салмин рассказал РИА Новости, что его клиентка и еще несколько фермеров инициировали общественное расследование, так как считают себя пострадавшими от действий судьи Хахалевой. Собранная ими информация о том, что судья, вероятно, никогда не училась в Тбилисском государственном университете имени Иванэ Джавахишвили (ТГУ), неоднократно упоминалась в СМИ.

Дрюкова с адвокатами обратилась в Генеральную прокуратуру, а также Следственный комитет с просьбой провести проверку по диплому Елены Хахалевой.

Кроме того, проверить подлинность диплома о юридическом образовании, выданного в 1991 году Тбилисским госуниверситетом, попросили совет судей и квалификационную коллегию Краснодарского края. Через какое-то время, по словам Салмина, пришел ответ, что с 1985 по 1991 год Хахалева обучалась в Абхазском госуниверситете, а потом перевелась в Сухумский филиал ТГУ, который окончила в 1991 году.

"В качестве опровержения в Сети еще тиражировалось фото диплома: лист бумаги, на котором нет ни фамилии декана, ни ректора, но есть печать краснодарского нотариуса "Копия" с подписью и датой, а также номер диплома — РВ № 523043. В итоге следователи отказали в возбуждении уголовного дела. То есть все свелось к тому, что она как бы окончила ТГУ — точнее, филиал в Сухуми. Эта версия была везде опубликована, и в принципе можно было бы поставить жирную точку в истории", — рассказывает Алексей Салмин.

"Однако я все же направил запрос в Гознак с просьбой подтвердить подлинность диплома этой серии. И получил оттуда ответ, что диплом РВ № 523043 направили отнюдь не в ТГУ, а в Чечено-Ингушский пединститут в 1988 году. Эта информация заставила адвокатов продолжить расследование", — восстанавливает хронологию событий собеседник.

Салмин позвонил в Чеченский госуниверситет (в прошлом Чечено-Ингушский пединститут). Там ему пояснили, что архив дипломов был уничтожен в ходе боевых действий первой чеченской кампании — в 1995 году.

"При этом в телефонном разговоре уточнили: они никогда не обучали юристов. Вдобавок было любопытно узнать, что им часто приходится сталкиваться с подобной ситуацией: оказалось, что из-за войны бланки массово расхищали, в итоге по России распространилось бесчисленное множество дипломов, которые якобы выдавались их вузом. Я без труда разыскал в Сети продавцов: десятки сайтов торгуют бланками дипломов советского периода, я лично общался с менеджерами этих ресурсов. Так вот, они предлагают оформить дипломы любого вуза, заверяя, что у них есть настоящие бланки Гознака", — сообщает он.

Далее адвокаты направили запрос в Абхазский госуниверситет, куда Хахалева, если верить краевому совету судей и квалификационной коллегии, поступала изначально. Вуз существовал до 1993 года, но, по информации Салмина, в архиве нет никаких данных об этой студентке: ни под фамилией Хахалева, ни под девичьей — Требушная.

"Нет сведений ни о сдаче госэкзаменов, ни о переводах с факультета на факультет. Более того, мы запросили книгу приказов, я сделал копии о зачислении в вуз студентов в 1985 году. Факультет тогда назывался историко-юридическим, подразделялся на отделения истории и юриспруденции. В отделениях был русский сектор, грузинский, абхазский. Были заочная и очная форма. И нигде нет этой студентки", — продолжает адвокат.

Он нашел несколько человек, которые в то же время поступали в вуз. Встретился с Кахабером Кахетелидзе — тот не опознал Хахалеву среди однокурсников. Другие бывшие студенты также ее не припомнили. Причем, обращает внимание Салмин, эти люди продемонстрировали дипломы, где указано, что в 1985 году они поступили в Абхазский госуниверситет, а окончили Сухумский филиал ТГУ.

"У Хахалевой нет такой информации в копии, значит, фото диплома не совпадает с реальностью. Она не сумела бы получить диплом с этой же серией и номером в госуниверситете Тбилиси. Кроме того, в доступе в Сети нет вкладышей диплома. А без вкладышей диплом недействителен", — добавляет юрист.

Впрочем, говорить, что у Елены Хахалевой вообще нет профильного образования, ошибочно. Тот же Салмин выяснил, что в 1997 году она поступала в Кубанский государственный аграрный университет на юрфак.

"Логичный вопрос: зачем учиться на юриста второй раз, если у тебя уже как бы есть это образование? А загвоздка в том, что именно на основании диплома РВ №523043 Тбилисского государственного университета, якобы выданного Елене Хахалевой, она стала судьей. Сначала Динского районного суда Краснодарского края в августе-сентябре 2000-го, а уже позднее — Краснодарского краевого суда. Диплом юриста Кубанского аграрного университета она получила только в июне того же года. Так что в день согласования на судейскую должность заксобранием Краснодарского края у Хахалевой не было никакого диплома о высшем юридическом образовании", — аргументирует свою версию Салмин.

Биолог в мантии

Адвокат также выяснил, что с 1985 по 1990 год Елена Хахалева обучалась в Кубанском госуниверситете на факультете биологии. В распоряжении адвоката есть номер диплома и приказ о зачислении.

"Однако Кубанский госуниверситет отказал в предоставлении сведений, ссылаясь на нарушение закона о персональных данных, хотя по закону я имею право запрашивать сведения, другие вузы отвечали. Мы обратились в Гознак с номером документа и обезличенной формулировкой: в какой вуз и когда был направлен диплом биолога? Мне ответили: "Был такой бланк, направлен в Кубанский госуниверситет в 1986 году". Я снова адресовал запрос в Кубанский госуниверситет, но уже без персональных данных с формулировкой: "В каком году, на каком факультете и по какой специальности был выдан диплом с этим номером?" Удивительно, однако в учреждении отказались ответить, опять же сославшись на закон о персональных данных. Мы уже подготовили жалобу в прокуратуру за отказ в предоставлении сведений по адвокатскому запросу. Непонятно, зачем скрывать, что Хахалева, возможно, там училась", — удивляется он.

Адвокаты установили, что параллельно с учебой Елена Хахалева работала в Краснодарской краевой ветеринарной лаборатории. Это подтверждается приказом о приеме на работу в 1985 году и приказом об освобождении от должности в 1986 году. Есть даже табель занятости.

После окончания вуза в 1990-м Хахалева, по сведениям Салмина, работала в средней школе № 55 в Краснодаре в рамках трехлетней отработки. "То есть чисто физически она не могла учиться в Тбилиси, потому что была учителем в другом городе. В школе мне на запрос не ответили, что было ожидаемо", — говорит юрист.

Всех судей надо проверять

РИА Новости попросило Краснодарский краевой суд прокомментировать результаты адвокатского расследования в отношении Елены Хахалевой. Однако в суде отказались дать оперативный комментарий, потребовав официальный запрос. Редакция его направила, на момент публикации материала ответа не было.

Адвокат Салмин обратился в прокуратуру Южного федерального округа с просьбой проверить действия следователей, которые вели проверку по поводу фальсификации диплома и не нашли поводов для возбуждения уголовного дела. Он также указал в заявлении, что в процессе расследования в его адрес неоднократно поступали угрозы от неизвестных.

На обнародованную информацию о краснодарской судье обратили внимание и в Госдуме. Депутат от фракции КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что попросил президента Владимира Путина ознакомиться с опубликованными данными. По мнению парламентария, из-за этого скандала весь судейский корпус тоже должен пройти кадровую проверку.

Рашкин объяснил корреспонденту РИА Новости, что Елена Хахалева не имела права работать без специального образования и вынесенные ею судебные акты являются недействительными. И добавил, что подготовил законопроект о реформе российской судебной системы, документ сейчас на обсуждении.

Однако не все так просто. Член Общественной палаты адвокат Шота Горгадзе объяснил корреспонденту РИА Новости, что Хахалева состояла в президиуме, значит, вердикты выносились не единолично, а коллегиально. "То, что дела, по которым она принимала решения, необходимо пересмотреть, не совсем очевидно. Но важно понимать, что сейчас все утверждения должны быть предметом тщательной проверки со стороны правоохранительных органов. Ответов на поставленные вопросы будут ждать все", — отметил он.