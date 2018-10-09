В Минкомсвязи рассказали о будущих электронных паспортах

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Андрей Черненко рассказал журналистам о новых российских общегражданских паспортах с чипами, внедрение которых обсуждается правительством.

По его словам, новые документы будут содержать фотографию, данные об отпечатках пальцев владельца и его электронную подпись.

"В будущем электронном паспорте используется биометрическия идентификация: используется фотография и папиллярные узоры — то есть идентификация по пальцам. Важный элемент — то, что имеется электронная подпись, с помощью которой можно будет осуществлять юридически значимые действия в онлайн-мире", — сказал Черненко.

По его словам, идентификация по голосу или сетчатке глаза пока не предусматривается.

Предполагается, что новый паспорт будет представлять собой карту со встроенным чипом и фотографией размером примерно с банковскую карту или водительские права. Сейчас МВД, Минкомсвязь, Минэкономразвития и другие ведомства работают над деталями проекта.

На самой карте и на чипе будет размещаться ряд персональных данных гражданина.

"Очень важный момент — мы не стремимся к тому, чтобы, как на флешку, записать на электронный паспорт максимум данных и все собрать в нем воедино. Мы говорим о том, что электронный паспорт все-таки является неким ключом идентификации в цифровом пространстве. Мы говорим сейчас, что в принципе уже существует некий электронный профиль гражданина, он хранится в (государственных — ред.) информационных системах. Паспорт в данном случае будет позволять с высоким уровнем безопасности получить возможность доступа к этим данным и использовать их в онлайне", — сказал глава департамента Минкомсвязи.

По его словам, внедрение новой формы паспорта упростит жизнь россиян, им не придется носить с собой большое количество документов (например, СНИЛС, полис ОМС и другие).

"Мы имеем инструмент идентификации в электронном мире и, соответственно, доступ к электронному профилю, в котором это уже все есть. Дальше с соответствующей инфраструктуры мы получаем доступ к этой информации. Мы не упраздняем все эти инструменты, но пользоваться ими становится проще: носить их с собой и показывать везде не надо", — сказал Черненко.

Безопасность

Представитель Минкомсвязи подчеркнул, что предусматривается очень серьезная система безопасности. "Конечно, просто так считать все данные с электронного паспорта будет нельзя. Есть открытая область данных, которая расположена прямо на паспорте, мы их визуально можем посмотреть и прочитать. Безусловно, есть области данных, которые закрыты, и доступ к которым осуществляется только с использованием определенной инфраструктуры", — сказал Черненко.

Он напомнил, что основой процесса выдачи паспортов будет государственная система "Мир", на базе которой сейчас выдаются загранпаспорта с биометрическими данными.

Сроки

Черненко предполагает, что выдача паспортов нового формата может начаться через 9-12 месяцев после принятия решения об их внедрении.

Согласно проекту, новый паспорт будет выдаваться на 10 лет. "Через 10 лет надо будет менять по нескольким аспектам, в том числе биометрическим — все-таки у нас лица меняются с возрастом", — отметил представитель Минкомсвязи.

Ведомства сейчас обсуждают, с какого возраста будут выдаваться новые паспорта — с 14 лет или раньше.

"Вопрос, какая (будет — ред.) нагрузка на выдачу. Тут вопрос, скорее, организационный и сейчас находится в проработке. Мы готовы, конечно, выдавать его практически с рождения. Просто сейчас смотрим, как логически выстроить", — сказал чиновник.

В настоящий момент предусматривается, что процесс внедрения паспортов нового формата будет поэтапным и плановым.

"Речи не идет о том, что всем с завтрашнего дня нужно будет идти и менять обычный паспорт на электронный. Сейчас этапы и сроки внедрения — один из вопросов для обсуждения. Я думаю, не будет потрясений", — сказал Черненко.