В Минкомсвязи рассказали о будущих электронных паспортах

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Андрей Черненко рассказал журналистам о новых российских общегражданских паспортах с чипами, внедрение которых обсуждается правительством.
"В будущем электронном паспорте используется биометрическия идентификация: используется фотография и папиллярные узоры — то есть идентификация по пальцам. Важный элемент — то, что имеется электронная подпись, с помощью которой можно будет осуществлять юридически значимые действия в онлайн-мире", — сказал Черненко.
По его словам, идентификация по голосу или сетчатке глаза пока не предусматривается.
Предполагается, что новый паспорт будет представлять собой карту со встроенным чипом и фотографией размером примерно с банковскую карту или водительские права. Сейчас МВД, Минкомсвязь, Минэкономразвития и другие ведомства работают над деталями проекта.
На самой карте и на чипе будет размещаться ряд персональных данных гражданина.
По его словам, внедрение новой формы паспорта упростит жизнь россиян, им не придется носить с собой большое количество документов (например, СНИЛС, полис ОМС и другие).
"Мы имеем инструмент идентификации в электронном мире и, соответственно, доступ к электронному профилю, в котором это уже все есть. Дальше с соответствующей инфраструктуры мы получаем доступ к этой информации. Мы не упраздняем все эти инструменты, но пользоваться ими становится проще: носить их с собой и показывать везде не надо", — сказал Черненко.
Безопасность
Он напомнил, что основой процесса выдачи паспортов будет государственная система "Мир", на базе которой сейчас выдаются загранпаспорта с биометрическими данными.
Сроки
Черненко предполагает, что выдача паспортов нового формата может начаться через 9-12 месяцев после принятия решения об их внедрении.
Согласно проекту, новый паспорт будет выдаваться на 10 лет. "Через 10 лет надо будет менять по нескольким аспектам, в том числе биометрическим — все-таки у нас лица меняются с возрастом", — отметил представитель Минкомсвязи.
Ведомства сейчас обсуждают, с какого возраста будут выдаваться новые паспорта — с 14 лет или раньше.
В настоящий момент предусматривается, что процесс внедрения паспортов нового формата будет поэтапным и плановым.
"Речи не идет о том, что всем с завтрашнего дня нужно будет идти и менять обычный паспорт на электронный. Сейчас этапы и сроки внедрения — один из вопросов для обсуждения. Я думаю, не будет потрясений", — сказал Черненко.