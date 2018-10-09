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Общество

Не падать духом: в Сочи прошел полумарафон на инвалидных колясках

(обновлено: 22:33 09.10.2018)
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© Мария СпиридоноваМеждународный полумарафон на инвалидных колясках в СочиМеждународный полумарафон на инвалидных колясках в Сочи
© Мария Спиридонова

СОЧИ, 9 окт — РИА Новости. Участники международного полумарафона на спортивных инвалидных колясках, который состоялся на трассе "Сочи Автодром" во вторник, рассказали корреспонденту РИА Новости, как долго шли к своим успехам и что им помогает не опускать руки.

Не падать духом и гордиться своей страной

© РИА Новости / Илья Питалев
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Международный полумарафон протяженностью более 21 километра проводится на трассе "Сочи Автодром" уже четвёртый раз. В этом году участниками соревнований стали 26 спортсменов из России, Франции, Зимбабве, Казахстана, Армении и Венесуэлы. Именно из последней страны приехал в Сочи Маркос Кастийо — участник Паралимпийских игр в Китае, трёх Всемирных игр колясочников. Серьезная болезнь в детстве навсегда приковала Маркоса к инвалидному креслу и изменила его жизнь. По словам спортсмена, главное в сложных жизненных ситуациях — не сдаваться.

"Я начал заниматься в 1999 году, последние 13 лет мой тренер — Михаил Поляков. Помимо спорта, я работаю, занимаюсь вопросами паралимпийского движения и увлекаюсь машинами. Советую всем не падать духом, заниматься спортом и представлять свою страну на всех соревнованиях, чтобы гордиться ею", — рассказал паралимпиец.

На соревнованиях в Сочи Маркос занял втрое место, в ближайшее время он планирует готовиться к Паралимпийским играм в Токио.

© Мария СпиридоноваМеждународный полумарафон на инвалидных колясках в Сочи
© Мария Спиридонова
Международный полумарафон на инвалидных колясках в Сочи

Наша Наташа: идти вперед и не сдаваться

© РИА Новости / Александр Вильф
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В прошлом году спортсменка Наталья Кочерова завоевала на полумарафоне в Сочи "золото". Спустя год девушка повторила свой результат, вновь став победительницей. В инвалидном кресле Наташа оказалась 14 лет назад: детская шалость привела к серьёзному порезу, после которого девочке пришлось ампутировать ногу. В 2012 году она попала в паралимпийский спорт. Сегодня в спортивной копилке Наташи награды чемпионатов и кубков мира и Европы, участие в двух Паралимпийских играх. Спортсменка признается: все это результат упорных тренировок и борьбы с собой.

"Первое время всем тяжело, когда начинаешь что-то новое. Надо просто к этому привыкнуть. Если это приносит удовольствие, то к этому быстро привыкаешь. Мне хотелось добиться определенных результатов, наверное, это мне помогает каждый раз идти вперёд", — рассказала Наталья, добавив, что большую помощь в свое время ей оказали тренер и команда, с которыми они сегодня как одна большая семья.

"Ирина Александровна Громова очень помогает и вдохновляет, оказывает большую поддержку во всех смыслах. Она и ребята, которые всегда придут на помощь, как бы ни сложились обстоятельства. Надо просто прийти и начать, и делать, делать, делать, со временем придет результат. Мало кто приходит и сразу результат. Таких одаренных, которым на роду написано бегать на колясках или на лыжах, – мало. Основная часть — это те люди, которым приходится работать и добиваться каждый день. Поэтому надо не сдаваться", — поделилась Кочерова.

По итогам соревнований в Сочи, победителями гонок стали российские спортсмены, в числе призёров — спортсмены из Венесуэлы и Армении.

© Мария СпиридоноваМеждународный полумарафон на инвалидных колясках в Сочи
© Мария Спиридонова
Международный полумарафон на инвалидных колясках в Сочи
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