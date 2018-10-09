Не падать духом: в Сочи прошел полумарафон на инвалидных колясках

СОЧИ, 9 окт — РИА Новости. Участники международного полумарафона на спортивных инвалидных колясках, который состоялся на трассе "Сочи Автодром" во вторник, рассказали корреспонденту РИА Новости, как долго шли к своим успехам и что им помогает не опускать руки.
Не падать духом и гордиться своей страной
"Я начал заниматься в 1999 году, последние 13 лет мой тренер — Михаил Поляков. Помимо спорта, я работаю, занимаюсь вопросами паралимпийского движения и увлекаюсь машинами. Советую всем не падать духом, заниматься спортом и представлять свою страну на всех соревнованиях, чтобы гордиться ею", — рассказал паралимпиец.
На соревнованиях в Сочи Маркос занял втрое место, в ближайшее время он планирует готовиться к Паралимпийским играм в Токио.
Наша Наташа: идти вперед и не сдаваться
"Первое время всем тяжело, когда начинаешь что-то новое. Надо просто к этому привыкнуть. Если это приносит удовольствие, то к этому быстро привыкаешь. Мне хотелось добиться определенных результатов, наверное, это мне помогает каждый раз идти вперёд", — рассказала Наталья, добавив, что большую помощь в свое время ей оказали тренер и команда, с которыми они сегодня как одна большая семья.
"Ирина Александровна Громова очень помогает и вдохновляет, оказывает большую поддержку во всех смыслах. Она и ребята, которые всегда придут на помощь, как бы ни сложились обстоятельства. Надо просто прийти и начать, и делать, делать, делать, со временем придет результат. Мало кто приходит и сразу результат. Таких одаренных, которым на роду написано бегать на колясках или на лыжах, – мало. Основная часть — это те люди, которым приходится работать и добиваться каждый день. Поэтому надо не сдаваться", — поделилась Кочерова.
По итогам соревнований в Сочи, победителями гонок стали российские спортсмены, в числе призёров — спортсмены из Венесуэлы и Армении.