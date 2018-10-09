В России подготовят этический кодекс социальных сетей

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Общественная палата РФ и МИД России собираются подготовить этический кодекс социальных сетей и представить его в том числе на международных площадках для внедрения единых общих подходов к оценке контента, об этом сообщил первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Член ОП РФ отметил, что большинство проблем сводится к тому, что все по-разному трактуют, что можно и чего нельзя делать в интернет-пространстве, какой контент является противоправным или запрещенным.
Группа экспертов по международному антиэкстремистскому сотрудничеству при МИД России была создана в рамках исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. Группа включает, помимо экспертов компетентных российских ведомств, ведущих сотрудников профильных отечественных научных (политологических) центров, вузов, а также авторитетных представителей религиозных организаций, общественных и журналистских кругов.