Путин поделился секретом своей работоспособности

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с аграриями в Ставропольском крае раскрыл секрет своей работоспособности.

Глава государства вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым посетил яблоневые сады сельхозпредприятия "Рассвет", где их накормили обедом.

Одна из работниц поинтересовалась, как при таком плотном графике Путину удалось выкроить время для обеда с ними.

"Я ж что приехал? Пообедать!" — пошутил президент.

"Самая лучшая энергетика — это общение с такими людьми, как вы. Я говорю честно, без всякой красовки. Это правда. Когда смотришь на то, что происходит, всегда берутся дополнительные силы. Когда видишь людей, у которых получается, которые дело делают и с результатом таким хорошим. Это и наш тоже результат, поэтому это всегда такой хороший впрыск энергии", — добавил Путин.

Президента и премьера угощали тем же, чем питаются работники "Рассвета": салатом из свежих помидоров и огурцов, борщом, котлетой с пюре, компотом из яблок и шарлоткой.

Учредитель "Рассвета" Марат Галеев рассказал руководителям страны о работе предприятия. По его словам, помимо выращивания плодовых деревьев, там занимаются культивированием зерновых культур. "В этом году урожайность пшеницы — 50 центнеров", — сказал он.

"В советское время за это Героя социалистического труда давали", — заметил Путин. Однако аграрии уточнили, что такой урожайности в былые годы достичь не удавалось, а "героическая" планка была на уровне 30 центнеров.

"За героев! Будьте здоровы!" — предложил тост глава государства и поднял стакан с компотом.

Кроме того, работники "Рассвета" поздравили президента с днем рождения, который он отпраздновал 7 октября, и подарили ему саженцы яблонь.