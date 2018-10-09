Нижегородская область готова к работе по внедрению электронных паспортов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 окт — РИА Новости Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о готовности региона активно включиться в работу по внедрению электронных паспортов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минэкономразвития разработать законопроект о замене бумажных паспортов на электронные к концу 2018 года. Согласно информации издания, исполнители национальной программы "Цифровая экономика" до конца 2018 года напишут законопроект об идентификации граждан и передадут его рабочей группе при автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика" (АНО ЦЭ), тогда же обсудят и внедрение электронного паспорта. Переход на электронные паспорта предполагается начать с 2021 года.

"Переход к новому виду паспорта своевременная и очень перспективная мера, способная поднять на новый уровень развитие сферы предоставления цифровых услуг. Перспективы использования наработок мы обсуждали с Максимом Акимовым во время его визита в Нижний Новгород. Регион уже является пилотным по развитию цифровой экономики. Уверен, что и в таком важном деле, как внедрение электронных паспортов, наш опыт будет востребован. Готовы активно включаться в работу", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Глава региона отметил, что Нижегородская область является одним из лидеров в стране по развитию цифровых технологий.

"Цифровая экономика уже является основой для самых современных и передовых технологических решений. Их применение в любой сфере человеческой деятельности и повседневной жизни упрощает достижение результата, ускоряет процессы, оптимизирует необходимые ресурсы. Научно-исследовательская и социально-политическая деятельность, промышленность, экономика, здравоохранение – сейчас нет направления, где не были бы представлены высокотехнологичные решения цифровой экономики", — подчеркнул Никитин.

Реализация 32 проектов, связанных с цифровыми технологиями, предусмотрена в Стратегии развития Нижегородской области. Речь идет о таких направлениях, как здравоохранение, образование, социальная сфера, транспорт, ЖКХ, государственное управление и электронная демократия. Цифровые и платформенные решения применяются и в текущей деятельности органов власти. В частности, в регионе проходит конкурс кадрового резерва "Команда правительства". Его задача – формирование качественного управленческого резерва.

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