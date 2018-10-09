В Ставрополье Путину на день рождения подарили саженцы яблонь

СТАНИЦА ГЕОРГИЕВСКАЯ (Ставропольский край), 9 окт — РИА Новости. Сотрудники сельхозпредприятия "Рассвет" поздравили президента РФ Владимира Путина с прошедшим 7 октября днем рождения и подарили ему саженцы яблонь.
"Хотим вас поздравить с прошедшим днем рождения… От лица всего нашего коллектива мы вам подарим сейчас яблоки наши и саженцы", — сказал глава предприятия Марат Галеев.
"Спасибо большое", — поблагодарил Путин.
Для участвовавшего во встрече с аграриями премьер-министра России Дмитрия Медведева был приготовлен такой же подарок. "У меня не было дня рождения", — рассмеялся он и добавил, что отметил очередную дату еще в сентябре.
Медведев на Ставрополье познакомился с божьей коровкой, Путин — с яблоками Фуджи, а после вместе подняли бокалы с компотом: "за героев труда" pic.twitter.com/dq08Z7XHHy— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 октября 2018 г.