В Ставрополье Путину на день рождения подарили саженцы яблонь

СТАНИЦА ГЕОРГИЕВСКАЯ (Ставропольский край), 9 окт — РИА Новости. Сотрудники сельхозпредприятия "Рассвет" поздравили президента РФ Владимира Путина с прошедшим 7 октября днем рождения и подарили ему саженцы яблонь.

"Хотим вас поздравить с прошедшим днем рождения… От лица всего нашего коллектива мы вам подарим сейчас яблоки наши и саженцы", — сказал глава предприятия Марат Галеев.

"Спасибо большое", — поблагодарил Путин.

Работники предприятия рассказали, что яблоки вырастают "одно к одному", благодаря особой системе ирригации. Они в шутку назвали эти плоды "настоящими чемпионами", которые победили своих конкурентов "без всякого "мельдония". "У вас красивые чемпионы получаются", — похвалил президент. "Если будет возможность, где-то заложите. Мы вам подобрали сорт для московской суровой зимы. Получите вот такие точно яблочки", — заверил его Галеев.

Для участвовавшего во встрече с аграриями премьер-министра России Дмитрия Медведева был приготовлен такой же подарок. "У меня не было дня рождения", — рассмеялся он и добавил, что отметил очередную дату еще в сентябре.