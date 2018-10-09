В Югре более 13% детей пользуются сертификатом дополнительного образования

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 окт — РИА Новости. Более 13% детей в Ханты-Мансийском автономном округе используют сертификат дополнительного образования, позволяющий получать бесплатные услуги допобразования и самостоятельно выбирать поставщика данных услуг, сообщает во вторник региональный департамент общественных и внешних связей.

Сертификаты дополнительного образования детей, пройдя пилотную апробацию в трех городах региона, были введены во всех муниципалитетах Югры с 1 сентября 2017 года. Документ дает право получать бесплатные услуги допобразования не только в муниципальных, но и в негосударственных организациях. Сертификаты имеют собственный номинал, предусматривающий определенное количество часов занятий, в том числе по нескольким программам.

"На сегодняшний день свыше 13% от общего числа юных югорчан используют этот сертификат. Из них более 3 тысяч используют его в частных негосударственных организациях, в которых реализуется 294 программы", — приводятся в сообщении слова представителя окружного департамента образования и молодежной политики Лилии Лем.

Она также отметила, что менее чем за 2 года в Югре число негосударственных поставщиков услуг в этой сфере возросло с 11 до 82.

Как ранее сообщали власти округа, к 2020 году планируется, что получать услуги с использованием данных сертификатов смогут не менее 50% детей в Югре.

Тему персонифицированного финансирования в сфере дополнительного образования в конце прошлого года обсуждала с журналистами губернатор автономного округа Наталья Комарова. Она поясняла, что власти региона, понимая меняющиеся желания детей, оплачивают первые две недели обучения ребенка за счет бюджета, даже в случае если он или родители передумали и предпочли сменить направление. Кроме того, по ее словам, у детей есть возможность получать и использовать несколько сертификатов.

Другие новости региона читайте здесь>>