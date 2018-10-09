Путин и Медведев посетили яблоневые сады в Ставрополье

Рабочая поездка президента РФ В. Путина и премьер-министра РФ Д. Медведева в Ставропольский край

Рабочая поездка президента РФ В. Путина и премьер-министра РФ Д. Медведева в Ставропольский край

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ (сельхозпредприятие "Рассвет"), 9 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с главой правительства Дмитрием Медведевым перед проведением совещания по вопросам развития сельского хозяйства посетили яблоневые сады сельскохозяйственного предприятия "Рассвет" в Георгиевском районе края.

В 2016 году предприятие заложило сад интенсивного типа на площади более чем 62 гектара, в полное плодоношение яблоневый сад вступит на четвертый год вегетации, но уже сейчас, на первый год плодоношения, он дает до нескольких килограммов яблок с одной яблони. В будущем этот объем увеличится до 15 килограммов, и, таким образом, с гектара можно будет снимать до 60 тонн урожая.

"Яблоньки какие маленькие, а яблоки огромные", — заметил глава государства, который приехал в сады в одном микроавтобусе с председателем правительства.

Медведев на Ставрополье познакомился с божьей коровкой, Путин — с яблоками Фуджи, а после вместе подняли бокалы с компотом: "за героев труда" pic.twitter.com/dq08Z7XHHy — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 октября 2018 г.

​Яблони, посаженные в ряды с промежутком в 50-60 сантиметров, в садах действительно невелики — не больше трех метров, но плоды гроздьями усыпают деревья.

Путину объяснили, что большой объем плода достигнут за счет генетики: яблоко было выведено в Европе 100 лет назад, а в этих садах производится уже улучшенный сорт под названием "Фуджина". Некоторые фрукты достигают веса почти в полкилограмма, долго хранятся и сами по себе очень сочные, рассказали президенту и премьеру. "В случае чего, (таким. — Прим. ред.) яблоком отобьемся", — в шутку отреагировал на пояснения Медведев, оценив размеры плодов.

Хранятся фрукты с плодоножкой: это делается для того, чтобы яблоко не заболело и пролежало в сохранности как можно дольше.

Путин и Медведев отметили, что яблоки будто бы покрыты каким-то составом. Сопровождавшие главу государства и премьер-министра эксперты пояснили, что это просто налет "ставропольской натуральной пыли" и яблоки можно есть "даже не протирая".

Путин поинтересовался, каков рынок потребления яблок в стране, и услышал в ответ, что этот показатель составляет более трех миллионов тонн. "У нас на плоды и ягоды потребление свыше 14 миллионов тонн, а производим — в прошлом году — 2,9, в этом — чуть больше трех миллионов тонн. Вот потенциал роста какой!" — сказал Путин.

При этом президент отметил, что отрасль прошла через "очень тяжелый период", болезненный прежде всего для потребителей. "В чем он заключался? Мы прикрыли импорт, возник дефицит и цены тоже выросли. Но мы обещали, что в два-три-четыре года восстановим и внутреннее производство, и покроем потребности рынка. Ну, судя по всему, так и получилось", — сказал Путин.

Средняя зарплата на предприятии "Рассвет" составляет порядка 30 тысяч рублей, и это больше, чем в среднем по стране. "Если не лениться, то можно и до 40 тысяч зарабатывать", — заверили работники предприятия и пригласили Путина и Медведева пообедать.

"А яблочек дадите?" — с улыбкой спросил Путин и после утвердительного ответа прошел с Медведевым и работниками предприятия в поставленную специально для обеда в яблоневом саду беседку.