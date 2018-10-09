Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать соглашение о центре компетенций

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Комитет Государственной Думы по образованию и науке рекомендовал нижней палате парламента ратифицировать соглашение между Россией и ООН по созданию Международного центра компетенций в горнотехническом образовании в Санкт-Петербурге под эгидой ЮНЕСКО.

"Соглашение предусматривает организационно-правовые положения по созданию Международного центра компетенций в горнотехническом образовании как центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО, определяет его функции и задачи, предусматривает гарантии со стороны правительства Российской Федерации по его функционированию, а также вклад ЮНЕСКО в деятельность центра", — сообщается в пояснительной записке документа.

Проектом соглашения предусматривается, что центр будет создан на базе Санкт-Петербургского горного университета как самостоятельное юридическое лицо в форме некоммерческой автономной организации.

Отмечается, что центр создается для развития системы подготовки квалифицированных специалистов и научных кадров горнотехнического профиля, разработки единой системы международной профессиональной сертификации инженерного персонала, создания благоприятных условий для обеспечения глобальной мобильности студентов и аспирантов, преподавателей и ученых.

В задачи центра входит совершенствование систем высшего образования, технического и профессионального образования и подготовки в минерально-сырьевом секторе экономики. Также организация предусматривает разработку системы оценки международного уровня профессиональной грамотности с присвоением квалификаций горнотехническим инженерам и руководителям, занятым на предприятиях минерально-сырьевого комплекса.

Соглашение между правительством РФ и ЮНЕСКО о создании Международного центра компетенций в горнотехническом образовании в Санкт-Петербурге под эгидой ЮНЕСКО подписано 7 марта 2018 года в Париже.

Подписание соглашения направлено на реализацию государственной программы "Развитие образования" в области создания конкурентоспособного сегмента исследований и разработок в области минерально-сырьевого сектора экономики, развитие фундаментальных научных исследований по горному делу и смежным областям наук. Также оно поспособствует внедрению российских исследований и разработок в международное научно-техническое пространство, говорится в документе.