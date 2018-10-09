В Крыму умер последний Герой Советского Союза, проживавший на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Последний Герой Советского Союза, проживавший в Крыму, генерал-лейтенант Ашот Аматуни скончался на 95-м году жизни, сообщил РИА Новости председатель совета Крымского республиканского союза ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Георгий Бесстрахов.

"Ашот Апетович был последним фронтовиком — Героем Советского Союза, проживавшим в Крыму. Это был замечательный человек доброй души, несмотря на все свои регалии, заслуги и должности высокие. Отзывчивый, жизнерадостный, активный, всегда соучаствовал во всех мероприятиях молодежного и патриотического характера", — сказал Бесстрахов.

По его словам, Аматуни получил звание героя СССР за то, что в годы войны в числе первых ворвался на один из аэродромов противника и своим танков уничтожил более десяти самолетов, стоящих на земле.

Свои соболезнования также принес глава Крыма Сергей Аксенов, назвав смерть Ашота Аматуни невосполнимой потерей. Об этом Аксенов написал на своей странице в Facebook.

Ашот Апетович Аматуни родился 23 декабря 1923 года. Советский офицер и военачальник, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

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