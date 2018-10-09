Онищенко предложил вернуть полноценных медиков в учебные заведения

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что необходимо вернуть полноценных медиков в российские учебные учреждения.

"При корректировке 2020-2021 года нам всё-таки надо будет с вами выработать такую единую позицию… Минфин надо вынуждать, чтобы все-таки вернуть полноценных медиков в наши учреждения, без них ни о каком здоровье школьников, мы, конечно, мечтать мы не можем", — сказал Онищенко в ходе заседания комитета Госдумы по образованию и науке.