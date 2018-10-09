В Госдуме рассказали о преимуществах электронных паспортов

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Введение электронных паспортов позволит повысить защиту персональных данных от мошенников, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ("Единая Россия").

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минэкономразвития разработать законопроект о замене бумажных паспортов на электронные к концу 2018 года. Согласно информации издания, исполнители национальной программы "Цифровая экономика" до конца 2018 года напишут законопроект об идентификации граждан и передадут его рабочей группе при автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика" (АНО ЦЭ), тогда же обсудят и внедрение электронного паспорта. Переход на электронные паспорта предполагается начать с 2021 года.

"Разработку и внедрение единого электронного удостоверения личности можно только приветствовать. Риск мошенничества есть всегда, но именно система электронной идентификации граждан позволит свести его к минимуму. Как часто вы слышите о том, что кто-то подделал электронную подпись? Я не слышал ни разу, хотя теоретически, наверное, это возможно. Так что безопасность — за электронным удостоверением", — сказал Горелкин РИА Новости.

При этом политик полагает, что электронное удостоверение личности необходимо российским гражданам уже давно.

"Посмотрите, что творится сейчас: в компьютерах любой крупной компании или ведомства хранятся тысячи отсканированных паспортов. Они не защищены ничем. Их воруют, сливают в сеть. На них оформляют кредиты и фирмы-однодневки. При этом если гражданину России нужно подтвердить свою личность в сети — он чаще всего просто не может это сделать. У очень немногих есть электронная подпись и понимание, как ею пользоваться", — пояснил он.