Названы самые востребованные профессии в России

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В России наиболее востребованы специалисты в области здравоохранения, информационных технологий, спорта и науки, рассказал "Российской газете" директор Ситуационного центра социальной-экономического развития регионов России РЭУ имени Г.В. Плеханова Павел Смелов.

Мониторинг российского рынка вакансий аналитиками университета показал, что имеющие степень бакалавра соискатели наиболее востребованы в сфере IT. Кроме того, таким специалистам предлагается наиболее высокая зарплата — в среднем по стране эта цифра составляет 54 тысячи рублей в месяц.

По словам Смелова, среди представителей экономических профессий самыми востребованными являются бухгалтеры.

Работодатели также интересуются специалистами в области образования и представителями сквозных профессий в промышленности, заключил он.