Генпрокуратура предложила обязать сотрудников ФСИН носить видеорегистраторы

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Генпрокуратура предлагает внести изменения в российское законодательство и обязать сотрудников тюрем и СИЗО носить видеорегистраторы, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

"Есть пробел в законодательстве, пробел достаточной серьезный. Есть статья 28.1 закона, который регулирует деятельность уголовно-исправительной системы в РФ, и там конкретно не прописана обязательность этой процедуры, процедуры фото-, видео-, аудиофиксации", — сказал Куренной во время трансляции нового видеосервиса надзорного ведомства "Эфир".

По его словам, сотрудник ФСИН сам решает, использовать видеорегистратор или нет.

"Если бы эту норму закона подправить и обязать сотрудников ФСИН к ношению этой видео- или аудиоаппаратуры, то тогда все будет проще, все будет прозрачнее", — сказал Куренной.

Он также отметил, что многие здания исправительных учреждений — старые, и там нельзя поставить видеокамеры.

"Подняв этот пробел, выявив его, Генпрокуратура информировала об этом и совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, и Минюст, и Госдуму. Будет ли на это реакция? Надеемся, что будет. Проще подкорректировать, мне кажется, одну конкретную статью закона, и мы незамедлительно увидим результаты", — сказал Куренной.

Ранее врио директора ФСИН Анатолий Рудый заявил, что службе нужно 16,5 миллиарда рублей, чтобы оснастить все учреждения уголовно-исполнительной системы камерами и видеорегистраторами. Он добавил, что в среднесрочной перспективе это невозможно.