Генпрокуратура предложила обязать сотрудников ФСИН носить видеорегистраторы

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Генпрокуратура предлагает внести изменения в российское законодательство и обязать сотрудников тюрем и СИЗО носить видеорегистраторы, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
"Есть пробел в законодательстве, пробел достаточной серьезный. Есть статья 28.1 закона, который регулирует деятельность уголовно-исправительной системы в РФ, и там конкретно не прописана обязательность этой процедуры, процедуры фото-, видео-, аудиофиксации", — сказал Куренной во время трансляции нового видеосервиса надзорного ведомства "Эфир".
По его словам, сотрудник ФСИН сам решает, использовать видеорегистратор или нет.
"Если бы эту норму закона подправить и обязать сотрудников ФСИН к ношению этой видео- или аудиоаппаратуры, то тогда все будет проще, все будет прозрачнее", — сказал Куренной.
Он также отметил, что многие здания исправительных учреждений — старые, и там нельзя поставить видеокамеры.
Ранее врио директора ФСИН Анатолий Рудый заявил, что службе нужно 16,5 миллиарда рублей, чтобы оснастить все учреждения уголовно-исполнительной системы камерами и видеорегистраторами. Он добавил, что в среднесрочной перспективе это невозможно.