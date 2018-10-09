Россиян хотят перевести на электронные паспорта

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Власти планируют заменить бумажные паспорта россиян на электронные. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу правительства.

В электронном варианте объединят несколько документов, в том числе СНИЛС и водительские права.

Новый паспорт поэтапно даст каждому россиянину доступ ко всем госреестрам и госуслугам.

Документ сделают в виде пластиковой карточки с электронным чипом.

Стоимость реформы оценивается в 114,5 миллиарда рублей до 2024 года. Правительство планирует возместить затраты за счет госпошлины.

Надо обеспечить цифровую безопасность

Как отметил руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, это решение назрело.

Весь мир переходит на электронный документооборот во всех сферах, отказывается от бумажного носителя", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, гораздо больше информации можно сконцентрировать в электронной базе и получать ее сразу же.

"Это значительно облегчит работу государственных ведомств и жизнь граждан", — добавил эксперт.

По мнению Миронова, процесс замены паспортов начнется в ближайшие несколько лет, "и люди поймут, насколько это удобнее для них".

"Другое дело, что, конечно, здесь возникают вопросы безопасности, защиты информации. Нужно обеспечить процесс таким образом, чтобы никто не мог просто взять и получить доступ к данным", — добавил он.

По словам аналитика, вопрос цифровой безопасности — одна из первоочередных задач, от которой зависят сроки введения нового типа документа.

Правильная инициатива

В свою очередь, депутат Михаил Емельянов назвал введение электронных паспортов правильной инициативой.

"Но необходимые меры безопасности предпринять нужно, но объём решения задач очень большой", — отметил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

По его мнению, в условиях кризиса будет сложно поменять все документы за три года.

Он отметил, что сейчас есть более актуальные вещи, например, обновление инфраструктуры.