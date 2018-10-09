ГД приняла во втором чтении проект о контроле работы водителей автобусов

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Госдума во вторник на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, предполагающий оснащение транспортных средств, перевозящих более восьми человек, тахографами и возможность доступа органов госконтроля к их показаниям.

Проект разработан правительством РФ и направлен на совершенствование лицензирования перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек. Согласно пояснительной записке, предлагается исключить возможность перевозки пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электрическим транспортом без получения лицензии.

Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки, согласно которым, в целях контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха, должностные лица органов госнадзора получат право доступа к тахографу, который предполагается устанавливать в обязательном порядке.

"В целях осуществления контроля за оснащением транспортных средств тахографами и соблюдением водителями норм времени управления транспортным средством и отдыха, а также режима труда и отдыха, должностные лица органов государственного надзора имеют право доступа к тахографу, установленному на транспортном средстве", — говорится в тексте законопроекта, подготовленного ко второму чтению.

Поправками также уточняется механизм получения лицензий на перевозки и включения в соответствующий реестр, а также проведения проверок предпринимателей.