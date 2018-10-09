В Госдуме прокомментировали идею замены бумажных паспортов на электронные

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Введение в России электронных паспортов является правильной инициативой, однако под вопросом ее актуальность в условиях кризиса, так как финансирования требуют более важные для населения сферы, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минэкономразвития разработать законопроект о замене бумажных паспортов на электронные к концу 2018 года. Согласно информации издания, исполнители национальной программы "Цифровая экономика" до конца 2018 года напишут законопроект об идентификации граждан и передадут его рабочей группе при автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика" (АНО ЦЭ), тогда же обсудят и внедрение электронного паспорта. Переход на электронные паспорта предполагается начать с 2021 года.

Как сообщила газета, судя по паспорту программы "Цифровая экономика", стоит такая реформа 114,4 миллиарда рублей до 2024 года, собрать эту сумму предполагается за счет госпошлины за выдачу электронного паспорта.

"Инициатива правильная. Но необходимые меры безопасности предпринять нужно, но объём решения задач очень большой. Не знаю, как это можно сделать за ближайшие три года особенно в условиях кризиса, и нужно (ли) сейчас на это тратить деньги, потому что есть более актуальные вещи, например, обновление инфраструктуры", — сказал Емельянов РИА Новости.