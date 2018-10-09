Участники митинга, несогласные с соглашением об определении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, в Магасе. 6 октября 2018

Участники митинга, несогласные с соглашением об определении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, в Магасе. 6 октября 2018

НАЛЬЧИК, 9 окт — РИА Новости. Участники продолжающегося в Магасе митинга против соглашения о границе с Чечней не выдвигали властям Ингушетии никаких официальных требований, сообщил РИА Новости помощник руководителя региона Артем Перехрист.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе. При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. В субботу власти Ингушетии с понедельника санкционировали митинг, который проводится на новой площадке в Магасе — возле здания национальной телерадиокомпании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Ингушетии и получает информацию от руководства республики.

"На сегодняшний день никаких обращений, писем, официальных требований к властям республики от организаторов и участников митинга не поступало", — сказал Перехрист.

Он также сообщил, что митинг в Магасе продолжается. "По состоянию на утро вторника на площадке, где проходит акция, было около 100 человек. Все проходит спокойно", — добавил собеседник агентства.

В понедельник полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников и глава управления по внутренней политике администрации президента России Андрей Ярин обсудили с представителями общественности Ингушетии вопросы стабилизации общественно-политической обстановки в регионе. О решениях, принятых на встрече, в полпредстве не сообщили.