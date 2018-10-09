Глава ПФР рассказал, сколько денег коррупционеры могут отдать на пенсии

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью газете "Известия" назвал сумму, которая может быть направлена на пенсии за счет коррупционеров.
"В настоящее время эти средства являются доходами федерального бюджета, то есть растворяются в нем. А со следующего года в проекте бюджета, который внесен в Госдуму, эти средства уже определены как доходы Пенсионного фонда, и они будут совершенно точно направляться на выплаты пенсий. Это будет сделано по факту — сколько поступит, столько и выплатим. Есть оценки по предыдущим годам, это около 1,8 миллиарда рублей за шесть лет", — сказал он.
"Передача имущества коррупционеров — это скорее морально-этическая история. Чтобы люди точно понимали, куда пошли эти деньги", — заключил Дроздов.
Третьего октября президент России Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс, которые разрешают направлять конфискованные у коррупционеров средства в бюджет Пенсионного фонда. Документ относит к доходам фонда с 2019 года конфискованные средства взяточников и деньги от реализации изъятого у них имущества. ПФР сможет использовать эти деньги для выплаты пенсий.