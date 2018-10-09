Глава ПФР рассказал, сколько денег коррупционеры могут отдать на пенсии

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью газете "Известия" назвал сумму, которая может быть направлена на пенсии за счет коррупционеров.

Дроздов заявил, что, согласно оценкам по предыдущим годам, ПФР может получить порядка 1,8 миллиарда рублей за шесть лет.

"В настоящее время эти средства являются доходами федерального бюджета, то есть растворяются в нем. А со следующего года в проекте бюджета, который внесен в Госдуму, эти средства уже определены как доходы Пенсионного фонда, и они будут совершенно точно направляться на выплаты пенсий. Это будет сделано по факту — сколько поступит, столько и выплатим. Есть оценки по предыдущим годам, это около 1,8 миллиарда рублей за шесть лет", — сказал он.

Однако глава Пенсионного фонда отметил, что в проблеме конфискации имущества коррупционеров важнее сама морально-этическая сторона вопроса, а не то, сколько средств поступит.

"Передача имущества коррупционеров — это скорее морально-этическая история. Чтобы люди точно понимали, куда пошли эти деньги", — заключил Дроздов.

Третьего октября президент России Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс, которые разрешают направлять конфискованные у коррупционеров средства в бюджет Пенсионного фонда. Документ относит к доходам фонда с 2019 года конфискованные средства взяточников и деньги от реализации изъятого у них имущества. ПФР сможет использовать эти деньги для выплаты пенсий.