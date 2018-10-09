Исследование показало, какие смартфоны предпочитают россияне

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Средняя стоимость проданного подержанного смартфона на сервисе объявлений "Юла" в третьем квартале 2018 года составила 9,95 тысячи рублей, более половины покупок пришлось на модели iPhone, говорится в исследовании компании, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Самым популярной моделью смартфона в третьем квартале остается iPhone 5s со средней ценой 6,3 тысячи рублей. На втором месте iPhone 6 (10,6 тысячи в среднем). Замыкает рейтинг самых популярных моделей iPhone 6s (14,6 тысячи). Тройка самых популярных моделей смартфонов по сравнению с январем-мартом, по данным сервиса, не изменилась.
Сервис бесплатных объявлений "Юла" запустила в 2015 году интернет-компания Mail.Ru Group. Он позволяет находить и предлагать товары с учетом геолокации и интересов пользователя. Ежемесячная аудитория "Юлы" превышает 20 миллионов пользователей в России.