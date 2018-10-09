Исследование показало, какие смартфоны предпочитают россияне

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Средняя стоимость проданного подержанного смартфона на сервисе объявлений "Юла" в третьем квартале 2018 года составила 9,95 тысячи рублей, более половины покупок пришлось на модели iPhone, говорится в исследовании компании, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Как пишут аналитики, средняя стоимость проданного смартфона в отчетном периоде снизилась на 9% по сравнению со вторым кварталом. Лидер продаж среди подержанных смартфонов традиционно Apple (51,4%). За ним следуют Samsung (18,5%), Xiaomi (6,5%), (5,3%) и Sony (3,5%), свидетельствуют результаты исследования.

Самым популярной моделью смартфона в третьем квартале остается iPhone 5s со средней ценой 6,3 тысячи рублей. На втором месте iPhone 6 (10,6 тысячи в среднем). Замыкает рейтинг самых популярных моделей iPhone 6s (14,6 тысячи). Тройка самых популярных моделей смартфонов по сравнению с январем-мартом, по данным сервиса, не изменилась.

Несмотря на лидерство Apple, количество проданных iPhone в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом сократилось на 12%. Штучные продажи Samsung упали на 12%. Рост продаж в штучном выражении показали только смартфоны Xiaomi и Huawei — на 1% и 29% соответственно. При этом смартфоны Huawei еще и подорожали — в среднем на 10%, в то время как iPhone выросли в цене на 4%, а Xiaomi — на 2%.

Сервис бесплатных объявлений "Юла" запустила в 2015 году интернет-компания Mail.Ru Group. Он позволяет находить и предлагать товары с учетом геолокации и интересов пользователя. Ежемесячная аудитория "Юлы" превышает 20 миллионов пользователей в России.