УФА, 8 окт – РИА Новости. Уфимская полиция зарегистрировала заявление от неизвестного, который представился ирландским бойцом Конором Макгрегором и пожаловался на российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова за избиение.

"В воскресенье в полицию Уфы поступило сообщение от анонима, который заявил от имени бойца Макгрегора, что его избил Хабиб, и просит найти обидчика. Заявление зарегистрировано", — сообщил агентству источник.

При этом он сказал, что заявление не будет рассматриваться, потому что драка между командами Макгрегора и Хабиба произошла в Лас-Вегасе, а не в Уфе.

МВД Башкирии не стало комментировать ситуацию.

Нурмагомедов в субботу в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229 победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона в легком весе. Сразу после окончания боя россиянин вступил в словесную перепалку за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждения к болельщикам, где произошла непродолжительная драка. Нурмагомедов вернулся на ринг, где также произошла стычка, в которой приняли участие оба бойца и представители их команд. После Макгрегор ушел в подтрибунное помещение, не дождавшись объявления победителя. Нурмагомедов остался в ринге и долгое время просил отдать ему чемпионский пояс, но глава UFC Дэйна Уайт сообщил россиянину, что не может надеть на него чемпионский пояс.