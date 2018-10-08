Сергей Шнуров удалил все публикации в Instagram

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров удалил все публикации в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

"Shnurovs — ноль публикаций", — написано на странице музыканта.

Ранее музыкант активно использовал Instagram для общения с поклонниками. Именно там Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное футболисту Игорю Акинфееву, сообщил о разводе с женой и записи сингла "Всякое" на свой день рождения, вызвал на баттл телеведущего Владимира Познера.

В пресс-службе "Ленинграда" от комментариев отказались.