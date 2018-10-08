На мусороперегрузочной станции в Саратове спасли черепаху

САРАТОВ, 8 окт — РИА Новости. Сотрудники мусороперегрузочной станции в Саратове обнаружили среди мусора живую черепаху, которую спасли от гибели, сообщил в понедельник региональный оператор Саратовской области по обращению с твердыми коммунальными отходами — АО "Управление отходами".

"На мусороперегрузочной станции в поселке Елшанка была найдена живая черепаха. На загрузочной линии в общем потоке ТКО оператор заметил животное… Сейчас черепаха находится у одного из сотрудников АО "Управление отходами" и нашла себе новую семью", — сообщается на странице регоператора в социальной сети "ВКонтакте".

Регоператор пояснил, что во время прохождения обработки на мусороперегрузочной станции отходы проходят стадии уплотнения и измельчения для дальнейшей транспортировки на мусороперерабатывающие заводы, поэтому животному грозила гибель.

"Как животное попало в коммунальные отходы, неизвестно, надеемся это случайность, однако черепахе повезло. Поскольку все отходы проходят предварительную сортировку и визуальный контроль, черепаха не попала прямиком в пресс-компактор. Ранее наши сотрудники на концессионных объектах находили документы, бытовую работоспособную технику и даже гильзы", — приводятся в сообщении слова начальника станции Александра Обозного.