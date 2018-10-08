Против автора частушек о судьях возбудили новое дело

САРАТОВ, 8 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следователи закрыли дело в отношении жительницы Саратова Наталья Ковалевой, которую подозревали в экстремизме после появления в интернете ее частушек и песен про местных судей, но возбудили новое дело о клевете и неуважении к суду, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат подозреваемой Игорь Элифханов.

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что СК возбудил в отношении жительницы Саратова Натальи Ковалевой уголовное дело об экстремизме. Ковалева подозревалась по части 1 статьи 282 УК РФ "Возбуждение ненависти или вражды". Дело завели после обращения совета судей региона с просьбой наказать виновных в распространении роликов на YouTube c частушками, порочащими честь и достоинство судей.

"По 282-й закрыли за отсутствием состава преступления, оставили по части 2 статьи 297 и части 1 статьи 298.1 УК РФ — "Неуважение к суду" и "Клевета в отношении судьи"… Это (новое дело) буквально в конце сентября только возбудили", — сказал Элифханов.

Он отметил, что не знает фабулы нового уголовного дела. "Нас конкретно по этому поводу никто не допрашивал, нас допрашивали только по поводу 282-й, ее прекратили", — пояснил адвокат.

По его словам, следователи пока не вызывали Ковалеву для допроса в качестве подозреваемой по новому делу, мера пресечения в отношении нее не избиралась. Элифханов заявил, что Ковалева вину не признает.

Он добавил, что в ходе обысков в августе из дома семьи Ковалевой изымалась компьютерная техника. "Ничего не возвращено еще", — заключил защитник.