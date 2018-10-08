Минздрав готовит проект по совершенствованию системы помощи пожилым людям

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Минздрав РФ готовит проект, который призван усовершенствовать систему оказания помощи лицам пожилого возраста, в его рамках планируется внедрение в России мобильных гериатрических бригад, сообщила замдиректора департамента медицинской помощи и санаторно-курортного дела Эльмира Вергазова.

Порядок оказания медпомощи по профилю "гериатрия" был принят в 2016 году. Он представляет собой единую систему долговременной медико-социальной помощи за счет преемственности ведения пациента между различными уровнями системы здравоохранения.

"На сегодняшний день мы готовим изменения в этот порядок, буквально на следующей неделе они будут выложены (на портале правовой информации – ред.) для общественного обсуждения. Мы корректируем количество геронтологических коек, количество врачей-гериатров в стационарных, амбулаторных условиях. Что особенно важно – мы планируем создание мобильных гериатрических бригад, что повысит доступность геронтологической и гериатрической помощи непосредственно жителям отдаленных районов, в первую очередь, жителям сельской местности", — сказала Вергазова на круглом столе в Госдуме.

Она также отметила, что проект предполагает создание трехуровневой системы гериатрической помощи в стране. Первый уровень — гериатрические отделения и кабинеты, второй — гериатрические отделения и койки в многопрофильных медицинских организациях, третий — федеральный научный центр геронтологии и гериатрии.