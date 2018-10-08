Россияне в ночь на вторник смогут наблюдать самый яркий звездопад осени

ЕКАТЕРИНБУРГ/ЯРОСЛАВЛЬ/САМАРА/ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 окт – РИА Новости. Самое яркое астрономическое явление осени – метеорный поток Дракониды – в ночь на вторник можно будет невооруженным глазом наблюдать во всех регионах России, сообщили РИА Новости эксперты в астрономии.

Близ головы дракона

"Дракониды — звучит очень грозно, но на самом деле это просто очередное астрономическое явление – метеорный дождь. Название этому потоку, как и у всех других "звездопадов", пришло из-за месторасположения радианта, мнимой точки вылета метеоров. Радиант Драконид располагается близ головы Дракона. Родительницей данного астрономического события является комета 21P/Джакобини – Циннера. Именно частички ее хвоста сгорают в атмосфере во время Драконид", – рассказал директор самарского клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгений Баранский.

Дракониды – один из метеорных потоков, который наблюдается ежегодно. Большую часть своего времени он не активен, но иногда происходят мощные вспышки, когда наблюдаются несколько тысяч метеоров в час. В последний раз подобное яркое явление происходило в 1933 и 1946 годах. На текущей неделе метеорный поток рекомендуется наблюдать с 8 по 10 октября, но он не должен составить больше 10-15 метеоров в час, отметил научный руководитель астрономической обсерватории Ка-Дар, создатель проекта "Астроверты" Стас Короткий.

Пик потока Дракониды придется на 2:00 по Гринвичу, то есть уже под утро по московскому времени, но наблюдать его можно будет с вечера понедельника и до рассвета. Звездопад будет выглядеть как медленно пролетающие метеоры, потому что скорость у них невысокая – лишь 20 километров в секунду, отметил Короткий.

Как звезды Большой Медведицы

"В Ярославле уже видны одиночные метеоры Драконид. Во время пиковой активности, которая ожидается в ночь на вторник, ожидается до 20 метеоров в час. Это достаточно непредсказуемый метеорный поток. В XX веке были очень крупные вспышки, в этом году не ожидается", – добавила методист культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой в Ярославле Олеся Роменская.

Наблюдать за звездопадом, по мнению специалистов, лучше всего в 30-40 километрах от крупных городов, подальше от уличных источников света, при этом желательно, чтобы был открытый горизонт. Поток наблюдается только невооруженным глазом, потому что метеоры пролетают непредсказуемо по любому участку неба, а специальная техника лишь сузит поле зрения, уточнили астрономы.

"Условия должны быть такими же, как и для наблюдения звездного неба – должна быть ясная и темная погода. Яркость метеоров абсолютно непредсказуема, все зависит от размера метеорной пылинки, которая улетает в атмосферу Земли. Если над вами будут пролетать метеоры размером, условно, с один миллиметр, то они по яркости будут как звезды Большой Медведицы. А если влетит в атмосферу метеорное тело размером с 10-рублевую монету, то уже будет довольно яркий болид, который ярче, чем планета Венера. Это может выглядеть как фейерверк средней яркости", – отметил Короткий.

Лучше всего метеорный поток будет видно в северных регионах, потому что там созвездие Дракона находится выше и длиннее ночь, пояснил создатель проекта "Астроверты". "В Мурманской области, где сегодня ясная погода – один из лучших регионов для наблюдения на территории России. А в Сочи, например, ночь короче и созвездие Дракона будет низко над горизонтом", – добавил он.

По словам популяризатора космонавтики Виталия Егорова, периодически Земля, обращаясь по своей орбите вокруг Солнца, пересекает орбиты комет, по которым летит мелкая пыль, оставшаяся в период испарения и разрушения комет. "Разница скорости между пылинками и Землей может достигать десятков километров в секунду, поэтому пыль сгорает, сталкиваясь с земной атмосферой. Частота столкновения зависит от плотности потока пыли и может достигать нескольких пылинок в минуту на видимом участке небосвода", – объяснил он, отметив, что для жителей Земли эти события не представляют угрозы и являются хорошим поводом для вечерней прогулки под звездным небом.