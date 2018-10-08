Маршрут круизного судна "Князь Владимир" могут продлить до Абхазии

СОЧИ, 8 окт – РИА Новости. Маршрут лайнера "Князь Владимир", который проходит по российским курортам Черноморского побережья Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь, может быть продлен до Абхазии после реконструкции морского порта, сообщает пресс-служба сочинской администрации.

По информации мэрии, данный вопрос обсудили в рамках рабочей встречи власти Сочи и делегаты из Республики Абхазии. Во время переговоров абхазская сторона отметила готовность принимать в своем порту круизные лайнеры, которые будут следовать из Сочи.

"В частности, это касается идеи включить Абхазию в маршрут круизного судна "Князь Владимир". Однако для этого в республике необходимо провести обустройство морского порта, а именно: укрепить дно, увеличить его глубину и создать причал, который бы смог принимать в комфортных условиях путешественников. Кроме того, будут разработаны технические задания по обеспечению транспортной безопасности", — говорится в сообщении городских властей.

"Делегаты из Абхазии выразили надежду, что к началу следующей навигации они сумеют закончить реконструкцию и будут готовы к приему лайнера "Князь Владимир". Работу над благоустройством абхазские специалисты готовы начать сразу после того, как данный вопрос будет вынесен на обсуждение на федеральном уровне в обоих государствах. Следующую встречу будущие партнеры проведут на территории Абхазии", — отмечается на сайте администрации курорта.

Регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом было возобновлено по поручению президента России Владимира Путина. Первым круизом стало недельное путешествие лайнера "Князь Владимир", стартовавшее 11 июня 2017 года. В целом в 2017 году лайнер совершил 18 рейсов, его пассажирами стали порядка 5 тысяч человек. Заключительный рейс теплохода в том сезоне состоялся 8 октября.