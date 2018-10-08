"Алроса" добыла самый крупный в 2018 году желтый алмаз

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. АО "Алмазы Анабара" (дочернее предприятие "Алросы") добыло крупный алмаз массой 28,59 карата глубокого зеленовато-желтого оттенка, говорится в сообщении компании.
"Нынешний камень уникален еще и тем, что природа будто подготовила его для огранки и заранее придала ему грушевидную форму. ЕСО "Алросы" и гранильному дивизиону еще предстоит изучить алмаз и принять решение либо о его реализации, либо о самостоятельной огранке", — сказал директор Единой сбытовой организации "Алросы" Евгений Агуреев, процитированный в сообщении.
Предприятие "Алмазы Анабара" традиционно является лидером по количеству добытых цветных камней. В 2017 году здесь также получили уникальный чистый розовый алмаз массой 27,85 карата — самый крупный розовый камень в истории "Алросы" и алмаз насыщенного желтого цвета массой 34,17 карата.
В настоящее время "Алроса" добывает не менее 7 тысяч карат цветных алмазов в год. В сентябре в Гонконге стартовал первый аукцион True Colours, на котором компания презентовала коллекцию из 250 бриллиантов разных форм и оттенков. Такие аукционы впоследствии станут регулярными, отмечается в сообщении.