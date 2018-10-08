"Алроса" добыла самый крупный в 2018 году желтый алмаз

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. АО "Алмазы Анабара" (дочернее предприятие "Алросы") добыло крупный алмаз массой 28,59 карата глубокого зеленовато-желтого оттенка, говорится в сообщении компании.

По итогам оценки цвет камня определен как редкий Fancy Intense Yellow. Алмаз обнаружен на россыпном месторождении "Эбелях", его размеры — 11,4х19,0х17,5 миллиметра. Это обломок кристалла с незначительными бесцветными включениями на поверхности. На сегодняшний день это самый крупный из всех желтых алмазов, добытых на месторождениях "Алросы" с начала 2018 года.

"Нынешний камень уникален еще и тем, что природа будто подготовила его для огранки и заранее придала ему грушевидную форму. ЕСО "Алросы" и гранильному дивизиону еще предстоит изучить алмаз и принять решение либо о его реализации, либо о самостоятельной огранке", — сказал директор Единой сбытовой организации "Алросы" Евгений Агуреев, процитированный в сообщении.

© Фото : АЛРОСА АО "Алмазы Анабара" добыло крупный алмаз массой 28,59 карата © Фото : АЛРОСА АО "Алмазы Анабара" добыло крупный алмаз массой 28,59 карата

Предприятие "Алмазы Анабара" традиционно является лидером по количеству добытых цветных камней. В 2017 году здесь также получили уникальный чистый розовый алмаз массой 27,85 карата — самый крупный розовый камень в истории "Алросы" и алмаз насыщенного желтого цвета массой 34,17 карата.

"Алроса" планирует сконцентрировать свой гранильный бизнес на обработке крупных и цветных алмазов и последующей продаже бриллиантов. С начала 2018 года компания начала сортировать цветные алмазы по новой технологии, включающей практически все оттенки и степени интенсивности. Большая часть этих алмазов передается на собственное гранильное подразделение "Бриллианты "Алроса".

В настоящее время "Алроса" добывает не менее 7 тысяч карат цветных алмазов в год. В сентябре в Гонконге стартовал первый аукцион True Colours, на котором компания презентовала коллекцию из 250 бриллиантов разных форм и оттенков. Такие аукционы впоследствии станут регулярными, отмечается в сообщении.