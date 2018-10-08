В Москве в 2018 году высадили около миллиона сальвий

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Около миллиона сальвий высадили в Москве в текущем году, сообщили РИА Новости в комплексе городского хозяйства (КГХ) столицы в понедельник.

"Порядка 1 млн сальвий высажено в столице в 2018 году. Для украшения столицы специалисты ГБУ "Озеленение" ежегодно выращивают порядка одного миллиона сальвий различной цветовой гаммы", – говорится в сообщении.

Как пояснили в комплексе, сальвия блестящая украшает парки, скверы и улицы города. Небольшое, но очень крепкое растение широко используется в городском озеленении, а разнообразие сортов с белой, красной, фиолетовой и розовой окраской значительно расширяет возможности компоновки этого растения в цветнике. В наших широтах сальвию культивируют в качестве однолетнего растения.

"Сальвией принято именовать те виды, которые используются в декоративных целях. А виды, применяющиеся в лечебных целях и в виде пряной травы, называются шалфеем. Но при этом не стоит забывать, что сальвия является таким же шалфеем, только ее растят в декоративных целях", — добавили в КГХ.

Так, в диких условиях сальвия растет в умеренных, а также в тропических областях любой из частей света за исключением Австралии. Название такого растения происходит от латинского слова "salvus" в переводе "быть здоровым", так как существуют виды сальвии, имеющие лекарственные свойства.