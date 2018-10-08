КАЗАНЬ, 8 окт — РИА Новости. Казанский федеральный университет и Университет Канадзавы (Япония) подписали документы о сотрудничестве, в частности меморандум о системе двойных дипломов, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Японии, в ходе которой обсуждаются вопросы расширения сотрудничества. В Университете Канадзава для главы Татарстана и делегации республики была организована презентация международного центра исследований World Premier (WPI) и лаборатории беспилотного управления. Состоялась также встреча Минниханова с ректором Университета Канадзавы Коэтцу Ямазаки.

"В присутствии президента Татарстана состоялась церемония подписания документов о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Университетом Канадзавы. Подписи под документом поставили ректоры Ильшат Гафуров и Коэтцу Ямазаки. — говорится в сообщении.

Отмечается, что к 2019 году обмен студентов должен достичь уровня: 100 студентов из Японии – в КФУ и 70 студентов из КФУ – в университет Канадзавы и Национальный научно-исследовательский институт RIKEN (Япония) ежегодно.

Минниханов подчеркнул, что обмен учащимися и межвузовское сотрудничество являются одним из приоритетов совместной работы. "Мы заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества с Университетом Канадзавы" — сказал он.

Как уточнили в Казанском федеральном университете, в числе подписанных документов – меморандум о системе двойных дипломов. В отличие от предыдущих редакций, предполагавших сотрудничество лишь по выборочным областям знаний, нынешний документ охватывает все направления, по которым в университетах-партнерах действуют образовательные программы для студентов.

Меморандум стал продолжением подписанного в январе 2018 года соглашения о студенческом и академическом обмене между КФУ и Университетом Канадзавы, а также о проведении исследований в области изучения онкологических заболеваний совместно с Республиканским онкологическим диспансером министерства здравоохранения Татарстана.

В рамках соглашения в августе группа студентов из Японии приступила к стажировке в Казани, начав изучать культурные и национальные особенности региона (с такой просьбой обратилась японская сторона: по мнению партнеров, до начала изучения предметов необходимо понять людей, с которыми предстоит работать). Казанский университет по программе "Подготовка лидеров будущего" по различным образовательным программам уже посетили более 80 студентов из Японии, в японский университет направлены более 30 студентов из КФУ. Кроме того, в июле 2018 года в Университете Канадзавы начал работать офис КФУ, а в сентябре аналогичная структура японского университета открылась в Казани.

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