Росздравнадзор сообщил о готовых к маркировке лекарств участниках фармрынка

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Порядка 10 тысяч участников фармрынка по всей стране присоединились к программе мониторинга готовности к реализации проекта по маркировке лекарств, сообщил руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Как отметил глава ведомства, федеральный закон №425 установил обязанность маркировки лекарственных препаратов начиная с 1 января 2020 года.

"Мониторинг на сегодняшний день идет, более 10 тысяч участников по всей стране уже подключились к системе, непосредственно осуществили обмен данными, то есть подтвердили возможность проведения лекарственных препаратов через систему маркировки", — заявил Мурашко журналистам.

По его словам, в каждом регионе РФ сегодня созданы обучающие центры, которые позволят всем остальным региональным аптекам спокойно перейти в формат взаимодействия.

"Мы планируем, что весь следующий год будет посвящен, в первую очередь, образовательным программам, образованию именно персонала, конвергенции системы маркировки с кассовыми аппаратами для того, чтобы минимизировать трудозатраты в аптечных учреждениях", — добавил он.