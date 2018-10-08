Суд арестовал счета Степаненко в рамках развода с Петросяном

14:2808.10.2018
(обновлено: 15:03 08.10.2018)
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы наложил арест на счета артистки Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса с юмористом Евгением Петросяном, сообщили РИА Новости в суде.
"В рамках бракоразводного процесса как истец, так и ответчик ходатайствовали о наложении обеспечительных мер. Ходатайство истца было удовлетворено полностью, ответчика — частично", — сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.
Так, под обеспечительный арест попала недвижимость супружеской пары и счета Степаненко.