Эстафету огня XXIX Всемирной зимней Универсиады встретили в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт — РИА Новости. Ростов-на-Дону в понедельник встретил эстафету огня XXIX Всемирной зимней Универсиады, которая пройдет в Красноярске в 2019 году.

Ростов принял эстафету от Симферополя. Факелоносцы пробежали по историческому центру города от Южного федерального университета по улице Большая Садовая и проспекту Ворошиловскому. Протяженность маршрута в Ростове-на-Дону составила 2450 метров.

Огонь по улицам города пронесли 18 факелоносцев, среди которых министр по физкультуре и спорту области Самвел Аракелян, олимпийские чемпионы по баскетболу Сергей Тараканов, по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев, по академической гребле Николай Спинев, бронзовый призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Заурч Курамагомедов.

Завершился этап эстафеты огня студенческих игр на площади перед Донским государственным техническим университетом, где прошел финальный праздник, кульминацией которого стало зажжение городской чаши огня.

"Сегодня у нас торжественное событие в Ростове: мы приняли эстафету зимней Универсиады 2019 года. Огонь прошел до нас тысячи километров и еще тысячи пройдет после донской земли", — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он отметил, что спорт — это одно из любимых занятий жителей Ростовской области. "Сегодня здесь спортом занимаются 1,5 миллиона человек и половина из них — это студенты и школьники. У нас есть амбициозные задачи, которые мы намерены решить уже к 2020 году — 94% студентов и школьников должны заниматься физкультурой и спортом", — добавил губернатор.

Из Ростова-на-Дону огонь отправится в Ульяновск, где с 9 по 11 октября в рамках международного форума "Россия — спортивная держава" состоится презентация эстафеты огня студенческих игр. Затем огонь доставят в Ставрополь, где 13 октября пройдет следующий этап эстафеты.

Огонь Универсиады-2019 был зажжен 20 сентября в итальянском Турине, где в 1959 году впервые состоялись Игры среди студентов. В рамках международного этапа эстафета огня прошла в столицах Игр прошлых лет — Алма-Ате (Казахстан) и Харбине (Китай). Первой в России огонь зимней Универсиады-2019 встретила Москва 29 сентября. В общей сложности эстафета побывает в 30 крупных городах России и завершится 1 марта 2019 года в Красноярске.

Всемирная зимняя Универсиада 2019 года пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек. Россия примет универсиаду в третий раз.

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