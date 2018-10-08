Источник рассказал, что доставили три Ил-76 из Пхеньяна во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 8 окт — РИА Новости. Самолеты Ил-76 компании Air Koryo из Пхеньяна, которые в воскресенье вне расписания приземлились во Владивостоке, доставили в регион груз, который затем отправился по России транзитом, сообщили РИА Новости два источника, не уточнив, какой это может быть груз.

Ранее в аэропорту Владивостока РИА Новости рассказали, что 7 октября вне обычного расписания туда прибыли три рейса из Пхеньяна компании Air Koryo на самолетах Ил-76. По данным Flightradar24, эти борты использовались во время визита лидера КНДР в Пекин и Сингапур.

"Борты прилетели во Владивосток, но груз прошел транзитом", — сказал источник в транспортных структурах региона. Второй собеседник РИА Новости, близкий к консульству КНДР во Владивостоке, отметил, что груз отбыл транзитом в Москву. Источники не уточнили, какой это может быть груз. Комментарием генконсульства КНДР во Владивостоке РИА Новости не располагает.

Ранее телекомпания NHK сообщала, что в июне в Пекин прибыл транспортный самолет Air Koryo, из которого были выгружены автомобили, что позволило сделать предположение о готовящемся визите крупного северокорейского чиновника. В этот же день японская телекомпания Nihon Television Network сняла спускающегося с борта правительственного самолета лидера КНДР Ким Чен Ына.

Согласно информации портала Flightradar24, в Пекин тогда прибыл рейс Ил-76 — тот же самолет, который использовался во время визита лидера КНДР в Сингапур для встречи с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости сообщало, что в июне во Владивосток из Пхеньяна прилетали три грузовых рейса в дополнение к двум регулярным пассажирским.